Český tým i bez opor nasázel laxním Slovákům sedm gólů. Ve čtvrtfinále jde na Finsko

Blümel: Puk mi utekl, pak jsem to jen hodil na bránu

Špaček: Finové? Bude to o bojovnosti

Nekoncentrovaní Slováci vstoupili do zápasu špatně a hned po 29 sekundách toho využil Filip Zadina. Forvard Detroitu poslal do branky ztečovanou střelu Libora Hájka. Svěřenci Filipa Pešána v první části dominovali, do dvou nebezpečných úniků se ještě dostal Jakub Flek, ale skóre se posunulo až v poslední pětiminutovce úvodní třetiny.

Hrubku Mario Grmana v rozehrávce potrestal Zadina s Michaelem Špačkem, druhý jmenovaný doklepl puk do prázdné branky. Nejvíce vyděsila Romana Willa snad jen střela mladíka Šimona Nemce, kterou ztěží vyrazil ramenem na horní tyčku.

Slováci zkrátka nebyli v utkání, což se potvrdilo i ve druhé části. Nahození Andreje Šustra tečoval umně Lukáš Radil. Po chybném pasu asistenta na třetí branku snížil povedenou bekhendovou kličkou Matúš Sukel na 1:3. V závěru třetiny však ještě napřáhl Libor Šulák a jeho dělovka zapadla do horního rohu branky, Češi směřovali k vítězství.

Zisk tří bodů dokreslili ve třetí třetině i útočníci, kteří to potřebovali nejvíce. Nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský konečně prolomil střeleckou smůlu v Rize a zvýšil přesnou střelou pod vyrážečku už Adama Húsky, který nahradil Júlia Hudáčka. Na 6:1 zvyšoval Matěj Blümel první gólem v kariéře na mistrovství světa po parádní individuální akci.

Will inkasoval v utkaní nakonec třikrát, když jej propálil od modré čáry pardubický bek Martin Bučko a forvard Kristián Pospíšil. Výsledek na 7:3 pečetil při power-play Slováků Hájek.