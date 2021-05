Důležitá výhra s Dány v kapse, ale za dva body. Nájezdy rozhodli Chytil a žolík Will

První gól utkání vstřelil z přesilovky Nicklas Jensen. Po dlouhém dobývání uspěl až Kubalík v čase 45:23 a poslal utkání do prodloužení. Nájezdy pak zvládli Češi perfektně, když všechny čtyři penalty provedli suverénně postupně Robin Hanzl, Jakub Vrána, Jan Kovář a Filip Chytil. V utkání vynikající Šimon Hrubec zneškodnil pokus Nicolaie Meyera, ale po třech nezdarech jeho práci završil Will. Naskočil do branky a chytil nájezd Nika Andersena.

"Co jsme přijeli do Lotyšska, tak jsme nájezdy netrénovali ani jednou. Asi to máme v sobě. Nebyl jsem vůbec nervózní, byl jsem tak zmrzlý, že jsem chtěl jet první, ať to mám rychle za sebou. Naštěstí se to povedlo," usmál se Hanzl.

Dánové nepřekvapili. Hráli svůj klasický urputný hokej s důsledným bráněním středního pásma a blokováním střel. Vše podpořeno opět výborným Sebastianem Dahmem. Za šedesát minut vystřelili Seveřané na branku pouze dvanáctkrát, z toho se ujala hned jedna z prvních střel, proto pondělní odpoledne nabídlo drama.

"Hráli obětavě, zblokovali nesmírný počet střel. V tomto to bylo těžké, strašně těžko jsme dostávali puk na branku. I v přesilovce jsme neměli takový pohyb, jaký jsme měli mít si myslím. Naštěstí jsme ale utkání zvládli," oddechl si Hanzl.

Zápas začal pro Dány dle jejich ideálního scénáře. Po zbytečném krosčeku Lukáše Kloka dostal soupeř ve čtvrté minutě přesilovou hru, kterou hned po 27 sekundách využil střelec Nicklas Jensen. Přesná a svižná rána forvarda finského Jokeritu na úvodní desetiminutovku utlumila český tým. Po pěkném sólu totiž ještě zahrozil Jesper Jensen Aabo, jehož ránu stěží vyrazil Hrubec.

"Chtěli jsme jít od první chvíle do zápasu aktivně, ale bohužel nás zastavilo nesmyslné vyloučení. Tato režie se opakuje neustále. Vzal nám vítr z plachet okamžitě gól, na který jsme se ještě ke všemu připravovali velmi detailně, a přesto jsme ho dostali. Zamává to s psychikou týmu. Potom hrál soupeř velmi dobře defenzivně," řekl trenér Filip Pešán.

Češi se oklepali ve druhé desetiminutovce. Ve vyložených šancích se objevil David Sklenička a tlak do branky přišel také v přesilovce. Český tým se ale dostával těžko do soupeře. Ve druhé třetině dostal zpětnou přihrávku od Hronka mezi kruhy Kubalík, ovšem na Dahma si nepřišel.

A když už nebylo zbytí, dánského brankáře zastoupil Markus Lauridsen úspěšnou tečí přihrávky před prázdnou branku a Matias Lassen perfektním nadzvednutím hokejky číhajícího Matěje Stránského.

Čas 45:23, až tehdy zlomili čeští hokejisté odpor Dánů. Zblokovanou střelu si našel Chytil a předložil stoprocentní šanci před prázdnou branku Kubalíkovi. Po další pohledné kombinaci po ose Vrána – Kovář – Kubalík se zaskvěl Dahm. Ještě efektnější a důležitější byl zákrok Hrubce proti střele Nika Andersena, který zachránil turnaj.

V základní hrací době mohl rozhodnout Vrána, v samostatném úniku však Dahma technickou střelou na vyrážečku nepřekonal. V následném prodloužení pak rozvlnil síť Hronek, jenže Dánové uspěli s trenérskou výzvou na přecházející ofsajd způsobený Kubalíkem. V nájezdech čeští střelci excelovali a předvedli sebevědomé kličky, které vedly ke dvměa bodům.

"Sami bychom rádi znali odpověď na otázku, proč jsme schopni zabrat až třetí třetinu, kdy nám teče do bot. Myslím, že už jsme ukázali, že umíme zahrát úplně jinak než v první třetině, která nás navíc stojí zbytečně spoustu sil. Jsem ale rád, že se ukázala síla týmu, a nakonec jsme to zvládli," podotkl Kubalík.