Nová smlouva? Tím práce pro mě vůbec nekončí, spíš naopak začíná, tvrdí Vladař

S Radkem Gudasem se na kladenském ledě pilně připravuje na novou sezonu v NHL. Brankář Philadelphie Daniel Vladař využívá s řízným bekem Floridy tréninkový azyl v Česku před dalším ročníkem, po kterém začne vytáhlému gólmanovi platit nová smlouva, díky níž může být u Flyers až do roku 2032.
„Z prodloužení smlouvy jsem byl nadšený. Před tím kontraktem by asi nikdo neřekl, jak to dopadne, ale jsem za to strašně rád. Zároveň však vím, že tím ta práce pro mě vůbec nekončí, spíš naopak začíná. A já jsem si toho moc dobře vědomý,“ tvrdí Vladař.
Přestože k Flyers přišel teprve před rokem a je před ním ještě polovina z dvouleté smlouvy na celkem 6,7 milionu dolarů, klub si ho dlouhodobě zavázal dohodou na dalších pět let za celkem 27,5 milionu dolarů.
„Hrozně moc si toho vážím, že jsem dostal takovou smlouvu. Na druhou stranu jsem se už také ponaučil z předchozích let. A když se bavím s klukama, co podobně dlouhou smlouvu už měli, všichni mě v tom, že ta práce teprve teď začíná, jen utvrzují. I proto trénujeme s Radkem Gudasem od prvního týdne, co jsme tady v Česku,“ říká.
Dlouhodobý kontrakt vnímá osmadvacetiletý pražský rodák jako závazek. „Je to věc, kterou jsem si odmalička strašně přál – být v NHL. Jako úplně malý jsem chtěl hrát v Kladně extraligu, ale pak se mi ty cíle ještě trošku změnily. A já jsem za to hrozně rád, že se mi je povedlo naplnit. Vždy říkám, že je to o tom, jaký má člověk sen a co všechno je ochoten tomu obětovat,“ myslí si.
V NHL je na třetí štaci, působil v Bostonu a v Calgary, ale jak se zdá, až teprve ve Flyers zaklaplo v jeho případě vše správně do sebe, jak mělo. „Stoprocentně. Máme tam s klukama mezi sebou skvělou partu. Ne nadarmo se říká, že kabina vyhrává zápasy. Všichni jsme se v tom utvrdili. Nemůžu se dočkat, až vypukne nová sezona. A doufám, že bude minimálně stejně tak úspěšná jako minulá,“ přeje si.
Vladaře žene dál konfrontace s vítězem Stanley Cupu
Philadelphia posledně postoupila po šesti letech do play-off a prošla do druhého kola. „Máme docela mladý tým, ale věřím, že jsme nabrali za poslední rok dost zkušeností a budeme je moct využít. Všechny týmy kolem nás také posilovaly, takže to bude zase o trošičku těžší, ale já se soustředím jen na to, abych byl co nejlépe připravený,“ tvrdí.
Ani jeho klub ale nezahálel. „Nevyšel sice pokus přetáhnout Lea Carlssona (z Anaheimu), ale přišli jiní kluci. Myslím, že tým je poskládaný dobře. Víceméně všichni se tam známe, je tam akorát pár nových kluků a já věřím, že od prvního tréninku zapadnou a navážeme na minulý ročník,“ doufá.
V polovině června se mu změnil brankářský parťák, když Flyers poslali do Toronta Samuela Erssona a získali za něho Josepha Wolla. „Pro mě se tím nic nemění. Se Samem jsem měl vynikající vztah, ale na druhou stranu všichni víme, jak to v hokeji funguje. Jsou věci, které neovlivním. Už jsme v nějakém kontaktu, poslední týden v srpnu se potkáme i osobně, těším se na to,“ říká.
Carolina, která poslala jeho tým na dovolenou, když vyhrála sérii druhého kola jasně 4:0 na zápasy, nakonec došla až na vrchol. A česká opora věří, že konfrontace s Hurricanes nastavila zrcadlo, jež může být pro mužstvo do budoucna hodně prospěšné.
„Na jednu stranu mohlo být maličko náplastí, že jde o vítěze Stanley Cupu, na straně druhé jsme v té sérii mohli dobře vidět naše nedostatky. Věřím, že si to všichni pamatujeme. Já si to pamatuji moc dobře a žene mě to přes to léto zase dál,“ podotýká.
S týmovými ambicemi se ale drží hodně při zemi. „Vyhrát první zápas. Hned máme Pittsburgh, takže to bude na úvod fajn,“ usmívá se při myšlence na duel s velkým rivalem, který rovněž působí v Pensylvánii. „A pak půjdeme postupně krok za krokem dál, jak jsme to dělali už minulý rok.“
Do zámoří odletí během srpna, ale o týden později oproti plánu. „Myslím si však, že ten týden nic neřeší, budou tam pak ještě další skoro čtyři týdny, které budou zbývat do začátku kempu. Času bude ještě dost,“ dodává.