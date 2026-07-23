O Stanley Cup budu bojovat dál, říká Hertl. S kým se chystá na sezonu?

Hokejový útočník Tomáš Hertl z Vegas měsíc po skončení klubové sezony již naplno trénuje na další ročník NHL. Dvaatřicetiletý hráč je stále zklamaný, že podruhé neuspěl ve finále Stanley Cupu, ale věří, že ještě bude mít šanci slavnou trofej získat. Uvědomuje si i možnost, že pohár nikdy nevyhraje.
„Je více lidí, kteří pohár nevyhráli a ve finále byli vícekrát. Samozřejmě, že bych chtěl něčeho dosáhnout, něco velkého vyhrát, což se mi ještě nepodařilo. Celkově ale nemám špatnou kariéru. Byl jsem dvakrát ve finále (NHL), třetí na mistrovství světa. Někdy to takhle prostě je. Jako každý ale budu bojovat, dokud to půjde. Myslím si, že roky na to ještě mám,“ uvedl Hertl. Odhodlání usilovat o klubový úspěch mu dodávají i zranění, která v kariéře překonal. „Už jsem byl několikrát odepisovaný, že se nevrátím. Vždy mě to motivovalo,“ řekl.
Hertl neuspěl ve finále Stanleyova poháru už v roce 2016 v dresu San Jose, letos Vegas v závěrečné sérii porazila Carolina. „Samozřejmě na to pořád myslím. Lidi se na to ptají a člověk pořád slyší, že jsme byli blízko. Není to jednoduché,“ přiznal Hertl.
Odchovanec pražské Slavie si stále vzpomíná i na finálovou porážku před deseti lety. „Tehdy jsem byl v NHL třetí rok. Samozřejmě to bolelo, ale byl jsem mladý, říkal jsem si, že za pár let budu zpátky a určitě budu mít ještě velkou šanci pohár vyhrát. A dostal jsem se tam za deset let. Pak si člověk uvědomil, jak to bylo strašně náročné. Jste třeba v týmu, kde ta šance je, ale nikdy nevíte, jestli se to opravdu povede. Můžete mít super sezonu a pak se nepovede play-off. K úspěchu v play-off se musí všechno sejít. Forma brankáře, forma týmu, být bez zranění a potřebujete i štěstíčko,“ řekl Hertl.
Teď už se naplno připravuje na další sezonu, tradičně trénuje pod vedením Miloše Peci v areálu Domyno sportovní akademie s Martinem Nečasem a dalšími hokejisty. „Vracím se sem každý rok a hrozně si to užívám. Některé kluky dlouho nevidím a tady máme prostor i na další sporty. Třeba na nohejbal před tréninky. Vždy je to zábavnější, když nás tam je víc, protože se samozřejmě špičkujeme, říkáme vtipy a podobně,“ uvedl účastník letošních olympijských her.