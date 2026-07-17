Nová sezona NHL s vyšším počtem zápasů začne už v září

Nezvykle brzy odstartuje nový ročník zámořské NHL, a to 29. září. Hned v úvodu dojde na pět utkání včetně zápasu šampionů z Caroliny, kteří před soubojem s Floridou vyvěsí pod stropem haly prapor připomínající zisk Stanley Cupu po finálovém triumfu nad Vegas.
Úvodní večer nabídne také souboj tradičních celků z Original Six Bostonu s tahounem Davidem Pastrňákem proti New Yorku Rangers. Poražení finalisté posledního ročníku Vegas Golden Knights vstoupí do nové sezony zápasem proti Chicagu.
Premiéry by se mohl dočkat první hráč letošního draftu Gavin McKenna, jehož Toronto nastoupí proti Montrealu. Druhý ryze kanadský souboj svedou Edmonton a Vancouver.
NHL zavítá v průběhu ročníku v rámci Global Series do Finska, kde proti sobě budou v Helsinkách 12. a 14. listopadu bojovat o body hráči Caroliny a Seattlu, a o měsíc později také do Německa, kde se 18. a 20. prosince utkají Chicago a Ottawa v Düsseldorfu. Tam budou hrát zápasy základní skupiny na příštím mistrovství světa čeští hokejisté.
Tři zápasy se odehrají pod širým nebem. Už 25. října na sebe ve Winnipegu na Princess Auto Stadium narazí domácí Jets s Montrealem. Utah ve svém prvním vystoupení pod otevřenou oblohou vyzve v poslední den roku na Rice-Eccles Stadium Colorado a 20. února se na AT&T Stadium utká domácí Dallas s Vegas.
Do kalendáře sezony NHL se vrací Utkání hvězd, které se v roce 2025 neuskutečnilo kvůli Turnaji čtyř národů a letos kvůli olympijskému turnaji v Miláně. Dějištěm bude UBS Arena, kde jsou doma New York Islanders, na programu bude 6. února. O den dříve se uskuteční dovednostní soutěže.
Ve dvou hracích dnech bude v akci kompletní ligový peloton čítající 32 týmů – poprvé 13. října, podruhé pak 10. dubna.
Od nadcházející sezony čeká každý z klubů 84 utkání základní části namísto dosavadních 82. Kompletní program základní části celkově 110. ročníku (109. hraného) se vzhledem k tomu rozšířil na 1344 zápasů.
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