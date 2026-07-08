Hájek se dočkal návratu do NHL, na smlouvě se dohodl se San Jose

Po třech letech se s extraligou loučí a míří zpět do zámoří. Osmadvacetiletý reprezentační obránce Pardubic Libor Hájek podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. V hlavním týmu Sharks si přijde na 850 tisíc dolarů.
Hájek, jenž naposledy mezi hokejovou elitou působil v sezoně 2022/2023, odehrál v posledním ročníku včetně play-off za Východočechy 61 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí. Na jeho konci oslavil s Dynamem zisk extraligového titulu.
Třetím rokem za sebou pak člen vítězného týmu z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě končil sezonu na mistrovství světa. Ve Švýcarsku za osm startů nebodoval.
Do zámoří se Hájek může přesunout díky tomu, že mu Pardubičtí vyšli vstříc při žádosti o uvolnění a přerušení stávající smlouvy.
„Jeho rozhodnutí plně respektujeme a tuto šanci mu přejeme. Je to pro něj velká osobní i hokejová příležitost. Je skvělé, že i v konkurenčním prostředí, které Dynamo nabízí, zde hráči odehrají nějaký čas, mohou se rozvíjet a dokážou se pak vracet zpátky do NHL,“ uvedl na webu úřadujících domácích šampionů sportovní ředitel klubu Petr Sýkora.
Dynamo však zároveň nechává Hájkovi prostor pro případný návrat. „S Liborem jsme domluvení, že pokud by mu angažmá v zámoří z jakéhokoliv důvodu nevyšlo podle představ, má u nás dveře vždy otevřené a může se vrátit zpět do Dynama,“ doplnil Sýkora.
V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, kdy si ho vybrali zástupci Tampy Bay, bilanci 110 utkání a 12 bodů (4+8), všechny zápasy odehrál v průběhu pěti sezon za New York Rangers. Na farmě v nižší AHL nastoupil Hájek do dalších 134 duelů a zaznamenal 18 bodů (4+14).