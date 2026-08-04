My Češi máme tuhé kořínky, neřeší Gudas věk. Zájem Floridy si považuje

Od nové sezony bude zase působit na známé adrese. Tvrdý obránce Radko Gudas se po třech letech v Anaheimu vrátil na Floridu a šestatřicetiletý mistr světa z Prahy z roku 2024 věří, že s Panthers dosáhne na další úspěch. „Je načase zvednout si zase něco nad hlavu,“ říká.
„Jsem spokojený. Vracím se zpátky na místo, kde jsem už před pár lety byl. Máme tam spoustu kamarádů, navíc řada spoluhráčů z týmu i trenéři jsou skoro všichni stejní, takže se moc těším do známého prostředí,“ pochvaluje si Gudas, jenž po uzavření kontraktu přiznal, že uznávaný kouč Paul Maurice byl jedním z důvodů, proč se do mužstva vrátil.
Řízný bek už oblékal dres Panthers v letech 2020 až 2023. Když se ale klubu upsal na dalších šest let za celkem devět milionů dolarů, objevily se v zámoří i kritici, jimž se – i s ohledem na Gudasův věk – nepozdávala právě délka kontraktu. Spatřují v ní snahu obejít pravidla o platovém stropu.
„Moc jsem tyhle řeči nevnímal a neřešil. Florida sestavila tým tak, aby byla úspěšná a zase v nejbližší době vyhrála. Máme mančaft, abychom hráli v play-off a byli v něm v příštích letech co nejnepříjemnější tým pro soupeře. Máme generálního manažera, pro něhož je čas vyhrát ‚právě teď‘. Myslím, že to je jasná zpráva pro zbytek ligy i zbytek týmu, jaké hráče vytrejdoval a jaké podepsal,“ říká.
„Spousta generálních manažerů jde po volbách na draftu, Billy (generální manažer Zito) má naopak nejlepší hráče v nejlepších letech a chce hned vyhrát. A že mám už teď šediny? Táta byl šedivej ve třiceti. A Jarda Jágr hraje pořád. My Češi máme tuhé kořínky,“ tvrdí s úsměvem.
Vnímá, jak je klub hladový po úspěchu. „Stoprocentně. Cíle jsou ty nejvyšší. Nedostat se do play-off po dvou letech, co se dvakrát vyhrál Stanley Cup, je hrozně těžká rána pro mančaft, který byl navíc ve finále třikrát za sebou. Všichni jsou nabuzení na sezonu,“ myslí si Gudas, jenž si ve své poslední sezoně v dresu Panthers o Stanley Cup zahrál, ale Florida slavila až v příštích dvou ročnících.
V tom, že se naposledy nedostala do play-off, našel i pozitivum. „Je dobře, že si mohli všichni odpočinout a měli delší léto. Barky (kapitán Alexander Barkov) mohl nabrat síly, mluvil jsem s ním, když tady byl pár týdnů zpátky. Všichni jsou natěšení a už nějak od druhé poloviny srpna tam budeme komplet celý tým a budeme společně trénovat,“ říká.
Možnosti být zpátky v klubu s nejvyššími ambicemi si považuje. „Jsem hrozně rád za to, že budu součástí takového mančaftu a počítali do toho se mnou. Ty zprávy z klubu jsou jedině pozitivní. V Panthers vědí, jak hraju, jak se k zápasům stavím,“ věří.
„A přišel jsem možná i proto, abych pomohl třeba zase některým hráčům zažehnout ten oheň, co třeba ztratili po těch dvou triumfech, i když po brzkém konci minulé sezony to asi nebude tolik potřeba... Sám už bych také potřeboval něco vyhrát. Mistrovství světa bylo krásné, ale už je to pár let, tak je už zase docela načase zvednout si zase něco nad hlavu.“
Florida i s Gudasem zase budí pozornost
Aktuální soupiska týmu nahání už jen na papíře strach. Je v ní totiž vedle Gudase řada dalších hráčů, kteří umí pořádně přitvrdit a dostat se soupeřům po kůži. „Možná to už patří k nějakému mentálnímu boji, ale jsou to všechno super kluci. S drtivou většinou jsem hrál a těším se na ně. Všichni hrají takový ten play-off styl hokeje,“ pochvaluje si.
Velkou pozornost budou poté, co za Matthewem přišel během léta Brady (z Ottawy), poutat bratři Tkachukové, vyhlášení provokatéři. „Na to jsem vážně zvědavý,“ říká Gudas. „Hráli spolu vlastně zatím jen loni na Turnaji čtyř národů a letos na olympiádě. Jsem na to maximálně natěšený, že budou oba v kabině. Oba dobře znám, na olympiádě jsme se potkali. A já jsem rád, že budu s nimi v jednom týmu a nebudeme se po ledě navzájem nahánět. Bude to zase něco jiného,“ tvrdí.
Svou troškou do mlýna už stihl přispět i on sám, když na první setkání s médii dorazil v tričku s nápisem v angličtině, který hlásal: Nikdo nás nemá rád. Je nám to jedno. „Nemyslím, že to byla nějaká zpráva pro zbytek ligy. Spíš mi přišlo vtipné, jak to všichni řešili. Takže to byla jen taková třešinka na dortu,“ říká.
V těchto dnech se připravuje s Kladnem, které převzal bývalý reprezentační kouč Radim Rulík. „Super průprava do dalšího pokračování letní přípravy. Hodně si tady zabruslíme, Radim nás sedře z kůže, ale myslím, že to je jedině dobře. Jsem hrozně rád, že tu možnost tady mám,“ oceňuje.
Už zanedlouho však vyrazí do zámoří. „Budeme se vracet co nejdříve, protože děti půjdou za chvíli do školy, takže vyřídíme víza a budeme chtít odletět tak, aby děti zvládly první školní den. Malá jde teď navíc do první třídy,“ dodává.