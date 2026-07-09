Hokej

Anaheim roztočil finanční ruletu, z Carlssona udělal nejlépe placeného hráče NHL


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Švédský útočník Leo Carlsson bude v NHL i nadále oblékat dres Anaheimu. Jednadvacetiletý centr se stal nejlépe placeným hokejistou soutěže, s vedením kalifornského klubu podepsal pětiletý kontrakt na celkem 90 milionů dolarů (téměř 1,9 miliardy korun). V průměru díky tomu vyinkasuje od nové sezony 18 milionů dolarů (přibližně 380 milionů korun) ročně. Více za jediný ročník nikdo v historii NHL neobdržel.

Anaheim se musel do pátku rozhodnout, zda dorovná nabídku, kterou za Carlssona jakožto chráněného volného hráče předložila během minulého týdne Philadelphia.

Flyers přes velkou snahu – a Carlssonův souhlas – nakonec s pokusem o „krádež“ neuspěli. V opačném případě by Ducks získali jako kompenzaci čtyři volby v prvním kole draftu.

„Jsme moc rádi, že máme Lea smluvně vázaného v našem klubu na dalších pět let. Od chvíle, kdy jsme se s ním setkali před draftem v roce 2023, jsme ho vnímali jako klíčovou tvář klubu. Je to člověk s výborným charakterem, a to jak na ledě, tak i mimo něj. Zároveň je v této lize považován za špičkového hráče a naším záměrem vždy bylo dorovnat jakoukoli nabídku od jiného týmu,“ uvedl generální manažer klubu Pat Verbeek.

Carlsson, dvojka draftu z roku 2023, si v uplynulé sezoně vylepšil v NHL v základní části maxima v bodech (67), gólech (29) i asistencích (38). V premiérovém play-off kariéry přidal ve 12 zápasech 11 bodů (4+7).

S ročním platem 18 milionů dolarů překoná Carlsson dosavadní rekordní smlouvu Kirilla Kaprizova z Minnesoty. Kontrakt ruského forvarda začne platit rovněž od nadcházející sezony.

Kaprizovovi vynese během osmi let 136 milionů dolarů (přibližně 2,87 miliardy korun), v průměru 17 milionů dolarů ročně (téměř 360 milionů korun).

Za Anaheim odehrál Carlsson tři sezony, tu poslední i s Čechy Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem. Celkem v 201 duelech základní části nasbíral 141 bodů za 61 branek a 80 nahrávek.

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