Martin Nečas přispěl v NHL třemi body k triumfu Colorada 6:3 nad Tampou Bay. Český útočník nejprve asistoval u dvou gólů a následně pečetil gólem do prázdné branky výhru. Byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ve zbývajícím utkání programu zvítězil Montreal 4:1 v Chicagu. Jakub Dobeš plnil roli náhradního gólmana Canadiens.
Nečas získal první bod už po 68 sekundách hry, když po jeho přihrávce zakončil Devon Toews protiútok střelou do prázdné branky a otevřel skóre zápasu.
„Viděl jsem ho, i když je to s plexisklovým krytem trochu těžší. Ale věděl jsem, že tam bude, ještě než jsem dostal puk,“ uvedl Nečas, který před pár dny schytal ránu pukem do tváře, a proto hraje s celoobličejovým krytem.
Druhou přihrávku si připsal u gólu na 5:2, který vstřelil v úvodu třetí třetiny z dalšího rychlého kontru Nathan MacKinnon. Tampa Bay ještě snížila, ale při risku bez gólmana brzy inkasovala. Nečas vystihl na útočné modré čáře rozehrávku a stanovil konečný výsledek.
„Myslím, že to bylo dobré. Každý přispěl k výhře, přesně tohle potřebujeme,“ radoval se Nečas, který si v utkání připsal i čtyři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.
Nečas vyzdvihl také přínos Artturiho Lehkonena, který jej a MacKinnona doplňuje v elitním útoku. „Je hodně podceňovaný. Vždy je ale na správném místě a vytváří nám prostor pro naše akce. A připadá mi, že když má puk, je to šance. Skvěle brání. Takového hráče jen tak nenajdete,“ ocenil.
Nečas si vylepšil bilanci v sezoně na šest gólů a osm asistencí v jedenácti odehraných zápasech. V produktivitě českých hráčů je lepší jen David Pastrňák z Bostonu (6+10).
Při vyhlášení hvězd jej předčil pouze MacKinnon. Kanadský útočník nasbíral v zápase čtyři body (1+3). Třetí hvězdou byl Lehkonen.
Chicago vedlo gólem Connora Bedarda, ale skóre otočil dvěma trefami Jake Evans, první hvězda zápasu. Další dvě branky Montrealu přidali obránci Kalden Guhle a Mike Matheson.
„Myslím si, že jsme byli první dvě třetiny lepší týmem. Měli jsme šance, ale nedali jsme a potrestali nás z brejků. Jednou se prosadili i v oslabení, to se nemůže stávat,“ uvedl Bedard, lídr Chicaga a jednička draftu 2023.
Montrealu scházel kvůli zranění kapitán Nick Suzuki, který vynechal první zápas od svého debutu v NHL v sezoně 2019/20.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Chicago – Montreal 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 5. Bedard – 18. a 28. Evans, 39. Guhle, 58. Matheson. Střely na branku: 21:28. Diváci: 19 592. Hvězdy zápasu: 1. Evans, 2. Guhle, 3. Matheson (všichni Montreal).
Colorado – Tampa Bay 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Branky: 2. Toews (Nečas), 6. Kadri, 21. Svečkov, 34. Lehkonen, 45. MacKinnon (Nečas), 58. Nečas – 29. a 40. Guentzel, 56. D'Astous. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.104. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
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