Z přímého souboje mezi Coloradem a Philadelphií vyšli lépe hráči Flyers, kteří doma zvítězili 3:2. Poraženým nepomohla ani branka Martina Nečase. Český útočník se prosadil popáté v sezoně.
Nečas v 38. minutě napřáhl na vrcholku pravého kruhu pro vhazování a svižnou ranou zápěstím snížil na 1:2. O vítěznou trefu Philadelphie se v sedmé minutě třetí třetiny postaral Noel Acciari, jenž bodoval poprvé v ročníku.
„Byli jsme hrozně pomalí a nepřesní. Herní situace jsme řešili zbrkle a tempo, kterým jsme hráli, neodpovídalo NHL. Puky nám odskakovaly od hokejek a na výsledku je to znát,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar.
Úvodní dva góly Flyers obstaral Matvej Mičkov a tři asistence v utkání zapsal Trevor Zegras. Obránce David Jiříček odehrál za vítěze necelých 10 minut a nebodoval.
Flyers po devíti prohrách v úvodních devíti zápasech sezony potvrdili zlepšení a navázali na vítězství 3:1 nad Ottawou. Český brankář Daniel Vladař duel s Coloradem sledoval pouze ze střídačky. Joseph Woll si v utkání připsal 24 zákroků a zakončil duel s úspěšností přesahující 92 procent.
Vejmelka proti Pittsburghu nenastoupil
Na střídačce zůstal při výhře Utahu 5:4 nad Pittsburghem Karel Vejmelka. Jeho náhradník Sebastian Cossa z osobního pohledu neodehrál ideální zápas a inkasoval čtyři branky z 19 střel, přesto dovedl Mammoth k výhře.
Utah vyhrál sedmý z úvodních deseti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na druhé místo za vedoucí Vegas. Pittsburgh je na Východě až čtrnáctý. Hůř na tom jsou pouze Columbus a Philadelphia.
Nechytal ani Dostál
Pauzu v náročném programu v pondělí dostal také Lukáš Dostál, jehož Anaheim podlehl newyorským Rangers 2:5. Ville Husso, který dostal před českým brankářem přednost, inkasoval pětkrát z 30 pokusů a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta.
Dvakrát ho překonal dánský útočník Oliver Bjorkstrand, který i přes svou pozici ve čtvrtém útoku podruhé v sezoně prožil dvougólový večer. Rangers potvrdili skvělý vstup do sezony a v čele Východní konference se bodově dotáhli na Carolinu. Doma navíc i po šesti zápasech zůstávají stoprocentní.
„Minulý rok jsme se tu trápili, takže si užíváme to, že se nám tentokrát před vlastními fanoušky daří. Pomáhá nám samozřejmě i to, jak skvělá atmosféra na tribunách panuje,“ řekl Alexis Lafreniére, který si v zápase připsal dva body a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Rangers.
Třetí gól v ročníku vstřelila jednička červnového draftu Gavin McKenna. Osmnáctiletý mladík ve druhé třetině duelu proti San Jose poslal Toronto do vedení 2:1 a jeho trefa se při výhře 3:1 ukázala jako vítězná. Maple Leafs vyhráli po třech porážkách, naopak Sharks prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Rangers – Anaheim 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Branky: 34. a 44. Bjorkstrand, 2. Durzi, 25. J. Miller, 31. Perreault – 59. Jensen, 60. Greer. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Durzi, 3. Garand (všichni NY Rangers).
Philadelphia – Colorado 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 8. a 33. Mičkov, 47. Acciari – 38. Nečas, 55. T. Hughes. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18 353. Hvězdy zápasu: Mičkov, 2. Zegras, 3. Acciari (všichni Philadelphia).
Toronto – San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky: 40. Matthews, 45. McKenna, 60. Paul – 14. Marchment. Střely na branku: 31:31. Diváci: 19 011. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Askarov (San Jose).
Utah – Pittsburgh 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Branky: 6. Keller, 11. Stenlund, 32. Schmidt, 35. Yamamoto, 42. Schmaltz – 2. E. Karlsson, 28. Rakell, 43. Činachov, 55. Carlile. Střely na branku: 29:19. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1.Schmidt, 2. Stenlund, 3. Schmaltz (všichni Utah).