David Pastrňák dvěma góly a dvěma asistencemi dovedl v NHL hokejisty Bostonu k výhře nad Nashvillem 6:0. Český forvard, který byl před sezonou jmenován novým kapitánem Bruins, zaznamenal čtyři body v jednom utkání podruhé v sezoně a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Po jeho boku hrající Pavel Zacha zapsal dvě přihrávky. Adam Jiříček se první kariérní asistencí v zámořské soutěži podepsal pod výhru St. Louis nad Vegas, za které nastoupil Tomáš Hertl, 6:2.
Pastrňák na sebe poprvé upozornil v závěru 4. minuty, kdy asistoval u úvodní branky utkání z hole Caseyho Mittelstadta. Ještě v první třetině navýšil vedení na 2:0 v početní převaze Elias Lindholm, tentokrát ve spolupráci s Pavlem Zachou.
Mezi střelce se rodák z Havířova Pastrňák zapsal v čase 29:46 poté, co po Zachově přihrávce pálil od modré čáry Charlie McAvoy, a Pastrňák letící kotouč úspěšně tečoval. Desátou asistenci v sezoně si pak připsal v 38. minutě u gólu J.J. Peterky.
Podruhé v utkání se autor zlatého gólu z mistrovství světa v Praze 2024 trefil pět minut před koncem zápasu střelou z prostoru pravého kruhu. Byl to jeho šestý gól v sezoně a 16. kanadský bod. Čtyřbodový večer zažil poprvé od 8. října, kdy stejným výkonem zazářil proti Utahu.
První hvězdou zápasu byl ale zvolen sedmadvacetiletý gólman domácích Bruins Michael DiPietro, který pochytal všech 28 střel Predators a při své druhé výhře v NHL si připsal i první čisté konto. Kvalitním výkonem a výrazným bodovým příspěvkem se prezentoval rovněž obránce Charlie McAvoy, jenž zaznamenal čtyři asistence.
Odchovanec klatovského hokeje Jiříček si připsal přihrávku na vítěznou branku Blues z 29. minuty. Mason McTavish úspěšně tečoval Jiříčkovu ránu od modré čáry bez přípravy a navýšil vedení St.Louis na 3:1. Jiříček byl v utkání velmi aktivní, měl v bilanci účasti na ledě hodnocení plus dva, a také přidal po dvou střelách a zblokovaných pokusech.
Na dostřel jedné branky posunul Golden Knights Jack Eichel, jenže poté už úřadovali jen hokejisté domácího týmu, kteří v závěrečné dvacetiminutovce nastříleli další tři góly.
Odchovanec pražské Slavie Hertl strávil mezi mantinely něco málo přes 14 minut a měl čtyři hity a dva střelecké pokusy.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Ottawa - San Jose 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Branky: 7. Stützle, 47. Spence - 12. Allan, 30. Toffoli, 32. Graf, 34. Trouba, 57. Ostapchuk, 60. I. Stenberg. Střely na branku: 43:28. Diváci: 15 469. Hvězdy zápasu: 1. Aksarov (San Jose), 2. Zetterlund (Ottawa), 3. Trouba (San Jose).
New Jersey - Anaheim 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 5. Gricjuk, 20. Hischier, 54. Mantha, 60. J. Hughes - 49. Washe. Střely na branku: 29:17. Diváci: 16 049. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. Gricjuk, 3. Daws (všichni New Jersey).
Pittsburgh - Florida 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 16. a 58. N. Robertson, 30. Lapierre, 42. Malkin. Střely na branku: 21:26. Diváci: 14 898. Hvězdy zápasu: 1. Šilovs, 2. Lapierre, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).
Boston - Nashville 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Branky: 30. a 55. Pastrňák (na první Zacha), 4. Mittelstadt (Pastrňák), 17. E. Lindholm (Zacha), 38. Peterka (Pastrňák), 47. Kastelic. Střely na branku: 31:28. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. DiPietro, 2. Pastrňák, 3. McAvoy (všichni Boston).
Toronto - NY Rangers 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Branky: 2. Cowan, 11. Blugers, 28. Duhaime, 40. Marčenko, 60. Stecher- 6. Zibanejad, 23. Bjorkstrand, 27. Kartye, 55. Lafrenière. Střely na branku: 35:25.
NY Islanders - Los Angeles 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 35. V. Eklund, 48. M. Schaefer - 6. a 17. Panarin, 63. Clarke. Střely na branku: 43:27. Diváci: 14 397. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Kuemper (oba Los Angeles), 3. M. Schaefer (NY Islanders).
St. Louis - Vegas 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Branky: 51. a 57. Holloway, 10. Bučněvič, 14. J. Barron, 29. McTavish (A. Jiříček), 49. Snuggerud - 26. Howden, 45. Eichel. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. J. Barron, 2. Holloway, 3. Hofer (všichni St. Louis).
Dallas - Winnipeg 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Branky: 58. a 64. Hintz, 22. W. Johnston - 31. Vilardi, 33. Connor. Střely na branku: 38:19. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. W. Johnston (oba Dallas), 3. Skinner (Winnipeg).
Calgary - Minnesota 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 11. Sunijev (Klapka), 15. Farabee - 45. McCarron. Střely na branku: 22:37. Diváci: 16 834. Hvězdy zápasu: 1. D. Cooley, 2. Farabee, 3. Sunijev (všichni Calgary).
Edmonton - Carolina 6:5 po sam. nájezdech (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0)
Branky: 9. a 43. Draisaitl, 25. a rozh. náj. Nugent-Hopkins, 41. a 59. McDavid - 11. Blake, 21. Aho, 33. Jarvis, 38. Stankoven, 58. Välimäki. Střely na branku: 21:27. Diváci: 16 420. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Nugeng-Hopkins (všichni Edmonton).
Seattle - Utah 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Branky: 4. Eberle, 19. Beniers, 23. Montour, 55. Samoskevich, 59. Gaudreau - 18. Trocheck, 41. a 48. L. Cooley. Střely na branku: 23:36. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:14 minut, inkasoval čtyři branky z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Samoskevich, 2. Grubaure, 3. Eberle (všichni Seattle).
Vancouver - Detroit 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky: 8. Elias Pettersson (Hronek), 51. Lekkerimäki - 5. a 9. Raymond, 7. Wallinder, 35. Rasmussen, 44. Finnie. Střely na branku: 13:31. Michal Postava odchytal za Detroit 19:45 minut, inkasoval jednu branku z 8 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 17 523. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Brandsegg-Nygard (oba Detroit), 3. Lekkerimäki (Vancouver).