Ondřej Palát překonal v NHL Lukáše Dostála a svou druhou trefou sezony pomohl New Yorku Islanders k výhře 3:2. Český gólman chytil 22 střel. Jakub Dobeš zneškodnil 26 střel při porážce Montrealu 3:4 v prodloužení se San Jose a ve čtvrtém startu v řadě si nepřipsal vítězství. Kapitán Bostonu David Pastrňák i Martin Nečas z Colorada v úterních zápasech nebodovali.
Islanders položili základ úspěchu v úvodní třetině, ve které dali všechny tři branky. Palát otevřel ve 14. minutě skóre z rychlého protiútoku, který zakončil střelou z levého kruhu k bližší tyči. Dostála ještě překonali z dorážky Victor Eklund a z přesilové hry tečí Simon Holmström, který zvýšil na 3:1.
Anaheim zdramatizoval zápas v 58. minutě trefou Alex Killorna, ale neodvrátil čtvrtou prohru v řadě. Během této série chytal třikrát Dostál.
Dobeš inkasoval jako první, z úniku jej překonal Macklin Celebrini. Montreal otočil na 3:1, prosadili se Nick Suzuki, Juraj Slafkovský a Cole Caufield.
San Jose ale ve třetí třetině vyrovnalo. Přečíslení zakončil do prázdné branky Michael Misa a střelou z mezikruží využil přesilovou hru Tyler Toffoli. Z další početní převahy rozhodl Celebrini.
Dobeš si připsal výhru jen v úvodním utkání sezony, v dalších čtyřech zápasech pomohl týmu ke dvěma bodům za prohry v prodloužení.
Pastrňák v předchozích pěti zápasech bodoval a série mu skončila v Dallasu. Hlavním hrdnou utkání se stal domácí útočník Mikko Rantanen, který zařídil hattrickem vítězství 3:2 v prodloužení.
Naprázdno vyšel za Boston i Pastrňákův spoluhráč Pavel Zacha, který byl se čtyřmi střelami nejaktivnějším hráčem Bruins.
Nečas o den dříve skóroval ve Philadelphii, ale na ledě New Jersey se neprosadil a s Coloradem podlehl 3:4. Český útočník strávil na ledě 19 minut a třikrát vypálil.