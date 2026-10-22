Po rozpačitém začátku sezony se dostala Philadelphie do formy a s ní i Daniel Vladař. Flyers v NHL porazili Buffalo, za které hrál i Jiří Kulich, na jeho ledě 3:1. Vladař si připsal 27 úspěšných zákroků a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Gól obdržel pouze 35 sekund před koncem druhé třetiny. Florida padla na ledě Ottawy 1:5, středem pozornosti byl Brady Tkachuk. V zápase skóroval a fanoušci Senators bývalého kapitána vybučeli.
Flyers získali v první třetině dvougólové vedení díky dvojici Cole Knuble a Trevor Zegras. Dvaadvacetiletý Knuble ve 44. minutě i skóre uzavřel a svůj teprve druhý start v zámořské soutěži ozdobil dvěma brankami, za což si vysloužil ocenění první hvězda večera.
Knuble jako první nováček v dresu Philadelphie od Václava Prospala ze sezony 1996/97 dokázal dát víc než jeden gól ve svých prvních dvou zápasech. „V posledních letech jsem na sobě hodně pracoval a teď už věřím svým schopnostem,“ řekl Knuble, jehož si Flyers vybrali ve 4. kole draftu v roce 2023. „Je to ale samozřejmě velký skok, být najednou mezi nejlepšími hráči na světě. Ale spoluhráči jsou skvělí a hodně mi pomohli,“ dodal syn Mikea Knubleho, bývalého útočníka, který v NHL odehrál i 338 zápasů právě za Philadelphii.
V defenzivních řadách Flyers tentokrát chyběl David Jiříček. Naopak za Buffalo naskočil Kulich, poprvé v sezoně v elitní formaci od začátku utkání. Na ledě strávil téměř 14 minut, ale byl u dvou obdržených gólů. Philadelphia po nejhorším startu do sezony v klubové historii vyhrála potřetí za sebou. Předtím zdolala Ottawu a Colorado s Martinem Nečasem.
Poprvé v dresu Floridy se vrátil do Ottawy její bývalý kapitán Brady Tkachuk. Fanoušci na něj bučeli a hanlivě pokřikovali. V 10. minutě Tkachuk v početní převaze otevřel skóre, jenže pak už úřadovali pouze domácí Senators. Přišli však o brankářskou jedničku Linuse Ullmarka, jenž se zranil v úvodu třetí třetiny.
„Bylo fajn být zpátky. Samozřejmě jsme nedosáhli kýženého výsledku, ale jsme teprve na začátku šňůry na hřištích soupeřů. Musíme se z toho oklepat,“ řekl Tkachuk. Šestatřicetiletý Gudas se do sestavy Floridy vrátil po zdravotních problémech po třech zápasech a poprvé od 12. října. Odehrál 17 minut, zapsal čtyři hity a hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl -2.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Buffalo – Philadelphia 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky: 40. Zucker – 15. a 44. Knuble, 20. Zegras. Střely na branku: 28:26. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 96,4 procenta. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Knuble, 2. Vladař (oba Philadelphia), 3. Zucker (Buffalo).
Ottawa – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 15. Stützle, 30. Giroux, 38. Pinto, 48. Foegele, 55. Halliday – 10. B. Tkachuk. Střely na branku: 29:19. Diváci: 17 010. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Sanderson, 3. Cozens (všichni Ottawa).