Z tragického startu vzešel velký obrat. Češi o vítěznou sérii s Lotyšskem nepřišli

"Bylo to dnes příjemně hektické. Moc jsem toho nenaspal a nevěděl jsem, jak to bude, ale na zápas jsem se těšil a dopadlo to výborně," řekl po utkání spokojený střelec.

Byl to právě Jakub Voráček, který přesným zásahem během druhé části dokonal velký obrat. Navíc k tomu ještě přidal trefu do prázdné branky a dvě asistence. Stal se tak klíčovou postavou při třinácté české výhře v řadě nad Lotyšskem.

Češi v ten moment byli hodně zaskočení a zvedat se začali až v závěru třetiny, kdy se propracovali do několika nadějných pozic. Skutečné vzepětí ale přineslo až přísné vyloučení Marise Bičevskise z úvodu druhé části, který po sestřelení Michala Řepíka u mantinelu dostal trest do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

"Byli jsme trochu zaskočení. Zbytečně jsme faulovali, což nás dostalo do kolen. Lotyše to naopak posadilo na koně. Nehýbali jsme nohama, vymstilo se nám to," popsal špatný start obránce Radko Gudas.

Po první části ale Voráček a spol. moc důvodů k radosti neměli a vypadalo to, že by utkání mohlo směřovat i k nečekanému výsledku. Na ledě se Čechům nedařilo, nedokázali se dostat do tempa, čehož dokázali Lotyši dvakrát využít a pokaždé v početní výhodě.

Jak moc Čechy branka nakopla, se ukázalo už ve 32. minutě, kdy přání fanoušků skandujících "My chceme gól" vyslyšel Jan Kovář, jenž poslal puk přímo mezi betony po šikovném přiťuknutí Ondřeje Paláta.

Vše směřovalo k obratu, který přišel během 62 sekund ke konci druhé třetiny. Třetí český gól trefil Voráček, když puk z jeho hokejky propadl Merzlikinsovi mezi betonem a lapačkou, a na 4:2 dal Jakub Vrána, jenž nejlépe zareagoval před lotyšskou brankou.

"Ve druhé třetině přišla neskutečná práce; nebylo vidět ani jednoho hráče, že by odpočíval. Začali těma nohama více pracovat, začali být agresivnější, začali to dohrávat. To, co jsme museli přijmout, jsme i rozdali. Někdy to byly zbytečné fauly, to jsme si také řekli. Myslím si ale, že obrat jsme si zasloužili," komentoval kouč Miloš Říha.

Ve třetí části skóre ještě navýšil Dominik Simon, jehož ve vyložené pozici našel v 46. minutě Voráček a útočník Pittsburghu nabízenou příležitostí neopovrhl.

Lotyši sice ještě vykřesali naději při přesilovce a hře bez gólmana druhou trefou v zápase Darzinše, ale další drama odmítl Voráček, jenž poslal puk do prázdné branky.

"Dostali jsme tři góly v oslabení, hodně našich vyloučení bylo zbytečných. Ale jsem rád, že jak jsme ten zápas začali, a i když jsme dostali dva góly, tak jsme se po první třetině uklidnili, zvedli se a pak jsme dominovali celou druhou třetinu. Za stavu 0:2 to nebylo příjemné, ale já jsem věděl, že tím pohybem, jaký máme, se do zápasu dostaneme. A taky to tak bylo. Tým ukázal velkou sílu," dodal Voráček.

Češi tak mají v tabulce po čtyřech odehraných zápasech devět bodů. V dalším utkání narazí Říhův tým hned v pátek na Itálii. Nováček mezi elitou za čtyři vystoupení ve slovenské metropoli ještě nezískal ani bod při hrozivém skóre 0:30. Zápas začne ve 20:15.