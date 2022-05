Propadák českého týmu. Poprvé v historii padl s Rakouskem, které rozhodlo v nájezdech

Jen jednou se v samostatné historii České republiky stalo, aby hokejisté neporazili Rakousko po základní hrací době. V roce 2019 v přátelském duelu musely rozhodnout až nájezdy, které ale tehdy národní celek zvládl. Na mistrovstvích světa to však až do finského šampionátu bylo bez ztráty kytičky. Jenže "čo bolo, to bolo."

Češi outsiderovi senzačně podlehli, o čemž rozhodly samostatné nájezdy, které ze strany reprezentace podtrhly celé utkání. Nevýrazné, bez tempa, rychlosti, bezkrevné. Naopak Rakušané ucítili šanci na nečekaný skalp a dokonale ji využili.

Ve třetí sérii prostřelil Karla Vejmelku Peter Schneider, který si s českým brankářem pohrál, a Jiří Smejkal ani David Krejčí odpovědět nedokázali.

Stačilo přitom 37,6 sekundy, aby se něco takového vůbec nestalo a mluvilo se maximálně o nevýrazném představení reprezentace. Český tým totiž ještě v poslední minutě zápasu držel hubené vedení, jenže Rakušané odvolali brankáře a při závěrečném tlaku propálil Vejmelku Brian Lebler. Sudí sice ještě přezkoumával, zda gól padl regulérně a útočník Salcburku ho nedal kopnutím. Opakované záběry ale ukázaly, že dorážku o pár centimetrů stihl před čárou a vše bylo v pořádku.

To se naopak nepovedlo v úvodní části Jiřímu Smejkalovi, jehož branka nebyla uznána kvůli faulu Tomáše Hertla na gólmana. Jediný regulérní gól českého týmu tak dal kapitán Roman Červenka, který v 18. minutě využil přihrávky Matěje Blümela a premiérovým gólem na turnaji si pojistil vedení v kanadském bodování, kde má vedle jednoho zásahu ještě šest asistencí.

Po tomto momentu pomalu a jistě upadala hra národního týmu do většího a většího zmaru. Hráči se jen těžko prosazovali proti dobře bránícím a houževnatým Rakušanům, kteří obrali o body už Američany. Dvakrát za Bernhardem Starkbaumem zvonila tyč, v první části po ráně Filipa Hronka, v druhé po pokusu Davida Krejčího. Jinak však šestatřicetiletý brankář zase tolik těžkých situací řešit nemusel a byl to právě on, kdo podržel své spoluhráče také v samostatných nájezdech, v nichž chytil všechny penalty.

Rakušané tak slaví premiérovou výhru na turnaji. Češi naopak podruhé v řadě padli, předtím nestačili na Švédsko. Šanci napravit to budou mít svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena ve čtvrtek, kdy se utkají s Lotyšskem.