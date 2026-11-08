Po páteční výhře nad Rakouskem české hokejistky na světovém šampionátu v Dánsku navzdory výrazné střelecké převaze podlehly Švýcarkám 1:2 v prodloužení. V čase 61:49 rozhodla Alina Müllerová. Příštími soupeřkami svěřenkyň Briana Idalského ve skupině A bude v úterý Německo, zápas sledujte od 15:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
V minulém týdnu na turnaji v Södertälje porazily Češky bronzový tým z únorových olympijských her v Miláně jednoznačně 7:2, v Esbjergu byl ale zápas výrazně odlišný.
Do první výraznější šance utkání se dostala v 5. minutě Mlýnková, švýcarskou brankářku Maurerovou však překonat nedokázala. Pak se Češky ubránily v prvním oslabení, ale ve 13. minutě přišly o útočnici Hymlárovou, která dostala vyšší trest za faul na Herzigovou. Pětiminutové oslabení zkrátilo vyloučení Baechlerové, ale Švýcarky udeřily při hře čtyři na čtyři. Přečíslení dvě na jednu zakončila pohotovou dorážkou Weyová.
Po herně i střelecky vyrovnané první části Češky ve druhé třetině zápas ovládly. Zatímco Peslarová si připsala jen jeden zákrok, Maurerová čelila 21 pokusům. Překonala ji však jen po individuální akci Vocetková, která startuje na premiérovém MS v kariéře. Švýcarky se ubránily i v 54 sekund dlouhém oslabení tři na pět, při němž Maurerovou prověřila jen Pejšová.
„Hlavně jsem chtěla zavést puk (do útočného pásma). Barča (Juříčková) mi hezky stáhla hráčky a najednou jsem měla prostor ke střele. Tak jsem to zkusila. Myslím si, že nejdůležitější je střela, a naštěstí to vyšlo,“ řekla Vocetková.
Druhá přestávka převahu českého týmu utlumila. I nadále měl více ze hry, výraznější šance si ale nevytvářel. V 58. minutě se do brejku dostala Vocetková ale i s ohledem na dlouhé střídání neměla potřebnou rychlost. O vítězi zápasu nakonec rozhodlo prodloužení, ve kterém se prosadila kapitánka Švýcarek Müllerová a zajistila Švýcarkám dva body. Česko si připisuje pouze bod navzdory tomu, že na střely vyhrálo 34:13.
„Měly jsme získat tři body. Teď to ale musíme hodit za hlavu a v dalším zápase proti Německu být produktivnější. Myslím si, že celý zápas až na nějaké výjimky jsme měly velký tlak, ale samozřejmě bez gólu se nedá vyhrát,“ zhodnotila kapitánka Aneta Tejralová.
Mistrovství světa hokejistek v Dánsku, Skupina A (Esbjerg)
Mistrovství světa hokejistek v Dánsku, Skupina A (Esbjerg)
Česko – Švýcarsko 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 24. Vocetková – 15. Weyová (A. Müllerová), 62. A. Müllerová (Baechlerová, Enzlerová). Rozhodčí: Berezowská (Kan.), Bahlová – Johnstonová (obě USA) Fischerová (Něm.). Vyloučení: 4:6, navíc Hymlárová (ČR) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 312.
Sestava ČR: Peslarová – Čajanová, Pejšová, Neubauerová, Tejralová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová, Čabelová – Juříčková, Pištěková, Gildainová – Plosová. Trenér: Idalski.
USA – Německo 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Branky: 14. O'Brienová, 20. Peschelová, 26. Carpenterová, 50. Murphyová, 55. Dunneová.