Ve výběru hokejistek pro MS je sedm debutantek, chybí opora Vanišová

Sedm hokejistek z elitní zámořské soutěže PWHL zařadil trenér Brian Idalski do nominace na mistrovství světa v Dánsku. V pětadvacetičlenném kádru je vedle toho sedm hráček, které čeká premiéra na vrcholném turnaji.
Hokejistky se na šampionát v Herningu a Esbjergu připravují ve Švédsku, kde v sobotu zakončily třetí turnaj seriálu Euro Hockey Tour. V Södertälje vyhrály dva ze tří zápasů a skončily celkově druhé.
Z kádru, který Idalski nominoval na akci evropské Tour, vypadla pouze zkušená útočnice Tereza Vanišová. Místo třicetileté opory Vancouveru v PWHL americký kouč do výběru zařadil o osm let mladší Barboru Bartákovou.
Vedle Bartákové čeká premiéra na MS brankářky Anetu Šenkovou a Danielu Novákovou, obránkyně Ellen Jarabkovou a Anetu Paroubkovou a útočnice Lindu Vocetkovou s Terezou Gildainovou.
Z PWHL dostaly pozvánku obránkyně Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová a Daniela Pejšová a útočnice Klára Hymlárová, Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Kateřina Mrázová. Vedle Vanišové chybí z elitní soutěže Dominika Lásková a Denisa Křížová.
Program utkání českých hokejistek
Program utkání českých hokejistek
6. 11., 15:00 Rakousko – Česko
8. 11., 19:00 Česko – Švýcarsko
10. 11., 15:00 Česko – Německo
11. 11., 19:00 USA – Česko
„Zlepšujeme se s každým zápasem, co víc si můžete přát. Tým si postupně více věří, posouváme se vpřed. Pořád před sebou máme dlouhou cestu, ale fakt, že máme stále obrovský prostor k růstu, je pro nás velkým povzbuzením,“ uvedl Idalski po turnaji v Södertälje, kde budou Češky až do úterý trénovat a ve středu se přesunou do Dánska.
První zápas na šampionátu čeká Češky v pátek, kdy se v Esbjergu utkají s Rakouskem. Ve skupině A je dále čekají souboje se Švýcarskem (v neděli), Německem (v úterý) a USA (ve středu).
Na loňském MS v Českých Budějovicích české hráčky skončily čtvrté, když v boji o bronz prohrály s Finskem 3:4 v prodloužení. Na únorových olympijských hrách v Miláně vypadly ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem 0:2.
Nominace české reprezentace na MS hokejistek
Nominace české reprezentace na MS hokejistek
Brankářky: Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Daniela Nováková (University of St. Thomas/NCAA), Aneta Šenková (Clarkson University/NCAA).
Obránkyně: Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová (obě Seattle Torrent/PWHL), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Ellen Jarabková (MoDo/Švéd.), Tereza Radová (HK Budapešt/DFEL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Paroubková (Stoney Creek Sabres/OWHL), Daniela Pejšová (San Jose/PWHL).
Útočnice: Michaela Pejzlová (Frölunda/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Vendula Přibylová (Linköping/Švéd.), Barbora Bartáková (Djurgaarden/Švéd.), Anežka Čabelová (Boston University/NCAA), Barbora Juříčková (St. Lawrence University/NCAA), Tereza Plosová (University of Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin/NCAA), Linda Vocetková (Colgate University/NCAA), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions/NGHL), Klára Hymlárová (Minnesota Frost/PWHL), Kristýna Kaltounková (New York Sirens/PWHL), Natálie Mlýnková (San Jose/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge/PWHL).