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Vstup do MS se podařil, Češky zdolaly Rakousko čtyřmi góly


6. 11. 2026Aktualizovánopřed 54 mminutami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání Rakousko – Česko
Zdroj: ČT sport

České hokejistky zvládly vstup do letošního mistrovství světa. Rakouské soupeřky se sice ujaly v první třetině vedení, český tým však stav otočil a nakonec zvítězil 4:1. Dvakrát se prosadila Kateřina Mrázová, po jedné brance daly Klára Hymlárová a Natálie Mlýnková. Příštími soupeřkami Češek budou Švýcarky.

Oba týmy se utkaly po osmi letech a v úvodu byly i kvůli přesilové hře aktivnější Rakušanky. V oslabení sice zahrozila Hymlárová, více práce ale měla česká brankářka Peslarová. V 8. minutě se Rakušanky dostaly do vedení, po rychlém protiútoku se individuálně prosadila kapitánka Meixnerová.

Češky ale postupně převzaly iniciativu a ještě v první třetině dokázaly i vyrovnat. V 17. minutě vypracovala Tejralová velkou šanci pro Mlýnkovou, která ještě nezvládla usměrnit puk do odkryté branky. O dvě minuty později ale česká kapitánka našla podobně volnou Hymlárovou, která již nezaváhala.

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Kateřina Mrázová hodnotí utkání s Rakouskem
Zdroj: ČT sport

Hned na startu druhé části mohla přidat druhý gól Šapovalivová, brankářku Selmu Lugginovou ale nepřekonala. Češky poté přežily dvě oslabení, v prvním trefila Meixnerová tyč. Zatímco Peslarová si ve druhé třetině připsala jen tři zákroky, Lugginová patnáct. V 34. minutě Rakušanka podruhé kapitulovala. Po střele Čajanové, kterou lehce tečovala Mlýnková, srazila puk za její záda Fazokasová.

Při vyloučení Schröflové mohly české vedení několikrát navýšit Mlýnková s Neubauerovou, ani jedna ale v koncovce neuspěla, stejně jako později Pejzlová. Velké favoritky zápasu si vytvořily trvalou převahu, třetí branku ale přidala až v 53. minutě pohotově dorážející Mrázová. Zkušená čtyřiatřicetiletá útočnice měla i poslední slovo, když při power-play soupeřek upravila na konečných 4:1.

Přehled vysílání ČT sport z MS hokejistek

Pátek 6. listopadu, 15:00: Rakousko – Česko
Neděle 8. listopadu, 19:00: Česko – Švýcarsko
Úterý 10. listopadu, 15:00: Česko – Německo
Středa 11. listopadu, 19:00: USA – Česko

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