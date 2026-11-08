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Bez gólů se samozřejmě nedá vyhrát, zlobí se Tejralová po zápase se Švýcarskem


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

České hokejistky vyslaly v utkání se Švýcarskem na brankářku Saskii Maurerovou 34 střel, překonaly ji ale jen jednou, Právě slabá produktivita byla podle kapitánky Anety Tejralové hlavním důvodem porážky národního týmu ve druhém utkání na mistrovství světa v Dánsku. Reprezentace podlehla Švýcarsku 1:2 v prodloužení.

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Tejralová po zápase se Švýcarskem: Myslím, že jsme měly vzít tři body
Zdroj: ČT sport

„Musíme se probudit a dávat góly,“ prohlásila Tejralová. V utkání proti Švýcarsku byl český tým herně lepší, zejména ve druhé třetině výrazně dominoval a na střely ji vyhrál 21:1. „Měly jsme získat tři body. Teď to ale musíme hodit za hlavu a v dalším zápase proti Německu být produktivnější. Myslím si, že celý zápas až na nějaké výjimky jsme měly velký tlak, ale samozřejmě bez gólu se nedá vyhrát,“ uvedla zkušená obránkyně.

Češky měly s produktivitou velké problémy na úvodních dvou turnajích Euro Hockey Tour, před týdnem v Södertälje, ale v posledních dvou utkáních vstřelily 11 branek. „Dnes jsme měly tlak, chodily jsme do brány. Myslím si, že ve Švédsku jsme si potvrdily, že umíme dávat góly, takže si musíme dál věřit. Je to o sebevědomí. V kabině o tom pořád mluvíme, ale zase jsme udělaly hvězdu z gólmanky soupeře,“ řekla Tejralová.

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Sestřih utkání MS hokejistek Česko – Švýcarsko
Zdroj: ČT sport

Souboj se Švýcarskem byl výrazně fyzičtější a z pohledu osobních soubojů náročnější než první zápas na MS s Rakouskem. „Na to jsme všechny připravené. I z Euro Hockey Tour Švýcarky vědí, že chceme hrát do těla, a je to pro ně nepříjemné. Ale samozřejmě na této úrovni si na to musíme dávat pozor, protože je to něco, co ženskému hokeji na mistrovství světa chybí,“ podotkla Tejralová a poukázala na fakt, že na akcích Mezinárodní hokejové federace rozhodčí tvrdší souboje často posuzují jako fauly.

Třicetiletá obránkyně, která se podílela na zisku obou bronzových medailí pro český ženský hokej na MS, očekává, že úterní souboj s Německem bude podobný jako se Švýcarskem. „Hrají podobným stylem, takže si myslím, že klíčem bude střelba, clonění a to, jak budeme chodit do brány,“ dodala Tejralová.

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Záznam utkání Česko – Švýcarsko na MS v ledním hokeji žen
Zdroj: ČT sport

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