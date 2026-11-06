Hokejistkám začíná MS. V prvním utkání se střetnou s Rakouskem

V Dánsku začíná mistrovství světa hokejistek. O historicky třetí medaili budou v Herningu a Esbjergu usilovat české reprezentantky. Jejich první utkání na turnaji proti Rakousku sledujte od 15:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Český tým povede na vrcholné akci poprvé americký trenér Brian Idalski, který po minulé sezoně nahradil Kanaďanku Carlu MacLeodovou. Češky pod jeho vedením skončily dvakrát poslední na turnajích Euro Hockey Tour, před týdnem v Södertälje ale obsadily na třetí akci druhé místo. A poprvé v sezoně se jim i dařilo střelecky, ve třech utkáních daly 11 branek.
„Zlepšujeme se s každým zápasem, co více si můžete přát. Tým si postupně více věří, posouváme se vpřed. Pořád před sebou máme dlouhou cestu, ale fakt, že máme stále obrovský prostor k růstu, je pro nás velkým povzbuzením,“ řekl Idalski po turnaji.
Češky v Södertälje zůstaly až do středy, potom se přesunuly do Esbjergu, kde odehrají zápasy základní skupiny A. „Musíme se dál soustředit na maličkosti. Je skvělé vidět, že si to všechno začíná pomalu sedat,“ dodal Idalski.
Hokejistky se v první části MS od pátku postupně utkají s Rakouskem, Švýcarskem (v neděli), Německem (v úterý) a USA (ve středu). Skupiny na turnaji nejsou nově rozděleny podle výkonnosti, ale podle žebříčku IIHF. První čtyři týmy postoupí do čtvrtfinále, kde se utkají křížem s týmy z druhé skupiny. Poslední celky čeká boj o udržení.
Přehled vysílání ČT sport z MS hokejistek
Přehled vysílání ČT sport z MS hokejistek
Pátek 6. listopadu, 15:00: Rakousko – Česko
Neděle 8. listopadu, 19:00: Česko – Švýcarsko
Úterý 10. listopadu, 15:00: Česko – Německo
Středa 11. listopadu, 19:00: USA – Česko
Zlaté medaile obhajují hráčky USA, které loni porazily ve finále Kanadu 4:3 v prodloužení. Zámořské hokejistky získaly zlato doposud na všech šampionátech; Kanaďanky třináctkrát v historii, Američanky jedenáctkrát. Pouze v roce 2019 se spolu neutkaly ve finále.
Před sedmi lety dokázalo Finsko v domácím prostředí v Espoo v semifinále zaskočit Kanadu a narušit dlouholetou dominanci velmocí ženského hokeje. Češky získaly bronzové medaile v letech 2022 a 2023, v dalších dvou letech ale v boji o třetí místo prohrály s Finkami. Na únorových olympijských hrách v Miláně výběr trenérky MacLeodové vypadl ve čtvrtfinále.