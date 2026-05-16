Spojení Červenka – Sedlák známe moc dobře z extraligy a spolupráce Červenka – Blümel? Také to není žádná novota. V roce 2022 ve finském Tampere si společně zahráli v elitní formaci ještě s centrem Davidem Krejčím. Nyní kapitán reprezentace opět bruslí po boku Blümela a český první útok byl nejaktivnějším při vítězném vstupu do MS proti Dánům.
Matěj Blümel, tehdy ještě jako mladíček z Pardubic, naskočil vedle Červenky do prvních třech utkání šampionátu v Tampere. Posbíral v nich 3 góly a 2 asistence.
Po senzační porážce 1:2 s Rakouskem v nájezdech však musel přepustit místo Davidovi Pastrňákovi, který jak víme, pozvedl náladu v českém týmu a jak víme, vše skončilo bronzem. Medailí po deseti letech. Pro Blümela to byla ovšem skvělá zkušenost.
„Já na to určitě vzpomínám, nevím co Červus,“ usmíval se útočník Providence. „Ale čtyři roky jsme spolu nehráli, takže tam byly určitě nějaké nedokonalosti. Turnaj je dlouhý, máme ještě šest zápasů. Myslím si, že si to bude sedat víc a víc každým zápasem. Těším se už na ty další,“ dodal Blümel.
Členové první formace se v prvním utkání letošního šampionátu proti Dánsku (4:1) podíleli na dvou ze čtyř branek. Navíc si zapsali celkem osm střel, nejvíce z českých útoků. Nejpilnější byl s pěti střelami Blümel.
První formace proti Dánsku:
První formace proti Dánsku:
Střely a body prvního útoku:
Blümel – 5 / 1+1
Červenka – 2 / 1+1
Sedlák – 1 / 0+1
Nejdříve zvyšoval Červenka na 3:1 a Blümel asistoval. „Tomas (David Tomášek – pozn. red.) to tam krásně zavezl. Já jsem jen šel do brány a nějak mě to trefilo. Pak tam puk ležel a Červus ho dorazil. Takový šťastný gól pro nás, ale myslím, že jsme ho trochu potřebovali. Samozřejmě to pomůže sebevědomí. Jsem rád, že nám to tam padlo a hlavně jsem rád za výhru,“ popsal Blümel.
K asistenci přidal i gól do prázdné branky při power-play Dánů. Sedlák mohl zakončovat, ale nesobecky chtěl podpořit parťáka. „Hned jsem Sedlovi děkoval i Červusovi. Hezky jsme to sehráli, i když do prázdné brány, ale furt se to počítá. Taky se myslím, že nám to pomohlo k sebevědomí. Hráli jsme také dobře do obrany, to se taky počítá. Máme hned další zápas se Slovinci, věřím, že nám to půjde ještě líp,“ uzavřel Blümel.