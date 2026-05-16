Dostál národní tým neposílí, na soupisce přibyli Ščotka s Mandátem

Přání se nenaplnilo. Brankář Lukáš Dostál hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení Ducks z play-off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Vedení hokejové reprezentace dopsalo na soupisku Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné je místo pro gólmana.
„Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ řekl generální manažer Jiří Šlégr. „Máme tady ale brankáře, kterým věříme, což je důležité,“ doplnil s připomínkou trojice Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča.
Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu, Canadiens však v sérii 2. kola s Buffalem vedou 3:2 a je před nimi utkání v domácím prostředí.
„Počkáme, jak celá série dopadne, a případně na to, jak by pak dopadla výstupní prohlídka. Potom bychom si řekli, co a jak dál,“ vysvětlil Šlégr.
Čím dál tím pravděpodobněji se tak jeví varianta, že se tým kouče Radima Rulíka bude muset poprvé od roku 2021 spolehnout výhradně na gólmany působící v evropských soutěžích.
Pětadvacetiletý Dostál byl základním stavebním kamenem týmu mistrů světa z Prahy 2024. V únoru byl jedničkou i na olympijském turnaji v Miláně při návratu hvězd z NHL. V této sezoně elitní ligy zasáhl v základní části do 56 zápasů a vychytal 30 výher. V průměru inkasoval 3,1 branky na utkání a měl úspěšnost 88,8 procenta.
V play-off pomohl kalifornskému celku přejít v úvodním kole přes finalistu posledních dvou sezon Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy. Stejným poměrem pak Anaheim podlehl Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě. Dostál vychytal z 12 zápasů šest vítězství, měl průměr 3,54 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87 procent.
V útoku a obraně hotovo
Doplnění soupisky o Ščotku a Mandáta znamená, že vedení mužstva už nebude čekat na další případné posily do pole. Možnost výrazné posily do útoku se rozplynula s postupem Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě do finále Západní konference NHL.
Na straně poražených byl kromě Dostála také obránce Radko Gudas. Ten se ale v průběhu vyřazovacích bitev rovněž potýkal se zdravotními problémy. „Hlavně nehrál, skoro měsíc nehrál. Myslím, že to je hrozně složité, k tomu ten velký led tady... Nechci jakkoliv shazovat Gudyho a říkat, že by to nezvládl, určitě zvládl. Máme tady ale mladé kluky, kteří dobře vstoupili do šampionátu, na to se teď soustředíme,“ vysvětlil Šlégr s připomínkou páteční výhry 4:1 nad Dánskem.
„Stejný případ jako Gudy jsou i David Špaček nebo David Jiříček. Měsíc nehráli, bylo by těžké pro ně naskočit do šampionátu, proto jsme se rozhodli takhle,“ uvedl Šlégr.
Mandát odehrál za Pardubice v sezoně všech 52 zápasů základní části extraligy s bilancí 23 bodů (9+14), v play-off patřil k nejvýraznějším postavám a k zisku titulu pomohl Dynamu v 17 utkáních pěti góly a čtyřmi nahrávkami.
Ščotka za Kometu, která extraligové zlato obhajovala, nastoupil v základní části do 47 utkání a nastřádal 16 bodů (4+12). Ve vyřazovacích bojích přidal v osmi duelech branku a asistenci.
Zatímco třicetiletý Mandát bude vyhlížet premiérový start na MS a v reprezentaci odehrál zatím jen pět zápasů s bilancí jednoho vstřeleného gólu, Ščotka, jemuž bude třicet ve středu, je mistrem světa z předloňského domácího šampionátu v Praze a má i bronz z MS 2022 v Tampere. Za národní tým nastoupil dosud do 67 utkání a dal jednu branku.