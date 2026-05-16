MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

ŽIVĚMS v hokeji: Itálie – Kanada a Maďarsko – Finsko


16. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Itálie – Kanada
Zdroj: ČT sport

Slovenští hokejisté porazili ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku Norsko 2:1. V Curychu zvítězili Rakušané 5:2 nad Velkou Británií. Nabitý sobotní program nabízí další dva duely. Kanaďané, kteří si na úvod turnaje poradili v prestižním souboji se Švédy, hrají s Italy. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. V protizápase se střetávají Maďaři s Finy, utkání nabízí ČT sport Plus.

V protizápase můžete sledovat utkání Maďarsko – Finsko:

Nahrávám video
Maďarsko – Finsko
Zdroj: ČT sport

Slováci vydřeli těsné vítězství nad Norskem

Slováci vstoupili do utkání aktivně, v 9. minutě je poslal do vedení Kristián Pospíšil po skvělé přihrávce od bratra Martina. Norové ale drželi krok a na Samuela Hlavaje v brance Slovenska poslali deset střel, které všechny dokázal zlikvidovat.

Před polovinou zápasu měl jedinečnou šanci na vyrovnání při zakončení dvou na jednoho Havard Östrem Salsten, Hlavaje ale překonat nedokázal. Vzápětí ze stejné situace na druhé straně minul zblízka Chromiak.

Nahrávám video
Sestřih utkání Slovensko – Norsko
Zdroj: ČT sport

Těsný jednobrankový náskok se Slovákům dařilo držet i skoro celou druhou třetinu, Norové dokázali srovnat až 13 sekund před hvizdem nahozením Tinuse Koblara, které Hlavaj vůbec neviděl. Do vedení 2:1 Slovensko dostal ve 49. minutě kapitán mužstva Marek Hrivík, jenž dokázal puk zasáhnout z halfvoleje a prostřelil Normanna.

V 59. minutě udělal obrovskou hrubku Kmec, při snaze o rozehrávku mu na kruhu před Hlavajem sklouzl kotouč z čepele, vyrovnání měl díky tomu na holi Koblar, ale bekhendový blafák zakončil mimo. Seveřané to pak zkusili ještě s hrou bez gólmana, ale neuspěli.

Nahrávám video
Ohlasy Martina Pospíšila a Samuela Hlavaje po utkání s Norskem
Zdroj: ČT sport

Rakousko vstoupilo do turnaje výhrou nad Brity

Rakušanům se ideálně vydařil začátek, v 10. minutě vedli již 3:0. Brankáře Robsona postupně překonali Nissner, Schneider a Paul Huber. Britové, kteří se mezi elitu vrátili po roce stráveném v nižší divizi, se ale dokázali do utkání ještě v první třetině vrátit. V rozmezí 37 sekund snížili na 2:3 Clements a Kirk, který v sezoně 2022/23 úspěšně působil v extraligovém Litvínově.

Nahrávám video
Sestřih utkání Velká Británie – Rakousko
Zdroj: ČT sport

Na začátku druhé části britští hráči sahali po vyrovnání, gólmana Kickerta ale potřetí překonat nedokázali a Rakousko následně získalo zpět bezpečný náskok. Klíčovou čtvrtou branku přidal po přečíslení dva na jednoho, které ale zakončil sám, Schneider. O pátý gól týmu se postaral pohotovou dorážkou po několika výborných Robsonových zákrocích Wallner.

V závěru druhé třetiny mohl vyrovnat Schneiderovu bilanci Nissner, trefil ale jen horní tyč. Oba týmy poté měly šanci upravit skóre v přesilových hrách, brankáři Robson a Kickert ale už neinkasovali.

Výsledky MS v hokeji

Skupina A (Curych):

Velká Británie – Rakousko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Clements (Perlini, J. Hazeldine), 17. Kirk (C. Neilson, Halbert) – 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7974.

Británie: Robson – Richardson, Halbert, J. Hazeldine, Tetlow, Steele, T. Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Dowd – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Hopkins, Davies, Shudra. Trenér: Russell.

Rakousko: Kickert – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader.

Skupina B (Fribourg):

Slovensko – Norsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) – 40. Koblar (Bakke Olsen). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) – Hautamäki, Niittylä (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4711.

Slovensko: Hlavaj – Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Országh.

Norsko: Normann – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen.

Přečtěte si

SESTŘIHRychlý start a pohodový vstup do turnaje. Češi udrželi Dány na uzdě

15. 5. 2026

Rychlý start a pohodový vstup do turnaje. Češi udrželi Dány na uzdě

SOUHRNVzdor Švédů uťal Brown a rozhodl o výhře Kanady. Finové si poradili s Němci a Švýcaři s Američany

15. 5. 2026

Vzdor Švédů uťal Brown a rozhodl o výhře Kanady. Finové si poradili s Němci a Švýcaři s Američany
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.