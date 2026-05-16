Slovenští hokejisté porazili ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku Norsko 2:1. V Curychu zvítězili Rakušané 5:2 nad Velkou Británií. Nabitý sobotní program nabízí další dva duely. Kanaďané, kteří si na úvod turnaje poradili v prestižním souboji se Švédy, hrají s Italy. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. V protizápase se střetávají Maďaři s Finy, utkání nabízí ČT sport Plus.
V protizápase můžete sledovat utkání Maďarsko – Finsko:
Slováci vydřeli těsné vítězství nad Norskem
Slováci vstoupili do utkání aktivně, v 9. minutě je poslal do vedení Kristián Pospíšil po skvělé přihrávce od bratra Martina. Norové ale drželi krok a na Samuela Hlavaje v brance Slovenska poslali deset střel, které všechny dokázal zlikvidovat.
Před polovinou zápasu měl jedinečnou šanci na vyrovnání při zakončení dvou na jednoho Havard Östrem Salsten, Hlavaje ale překonat nedokázal. Vzápětí ze stejné situace na druhé straně minul zblízka Chromiak.
Těsný jednobrankový náskok se Slovákům dařilo držet i skoro celou druhou třetinu, Norové dokázali srovnat až 13 sekund před hvizdem nahozením Tinuse Koblara, které Hlavaj vůbec neviděl. Do vedení 2:1 Slovensko dostal ve 49. minutě kapitán mužstva Marek Hrivík, jenž dokázal puk zasáhnout z halfvoleje a prostřelil Normanna.
V 59. minutě udělal obrovskou hrubku Kmec, při snaze o rozehrávku mu na kruhu před Hlavajem sklouzl kotouč z čepele, vyrovnání měl díky tomu na holi Koblar, ale bekhendový blafák zakončil mimo. Seveřané to pak zkusili ještě s hrou bez gólmana, ale neuspěli.
Rakousko vstoupilo do turnaje výhrou nad Brity
Rakušanům se ideálně vydařil začátek, v 10. minutě vedli již 3:0. Brankáře Robsona postupně překonali Nissner, Schneider a Paul Huber. Britové, kteří se mezi elitu vrátili po roce stráveném v nižší divizi, se ale dokázali do utkání ještě v první třetině vrátit. V rozmezí 37 sekund snížili na 2:3 Clements a Kirk, který v sezoně 2022/23 úspěšně působil v extraligovém Litvínově.
Na začátku druhé části britští hráči sahali po vyrovnání, gólmana Kickerta ale potřetí překonat nedokázali a Rakousko následně získalo zpět bezpečný náskok. Klíčovou čtvrtou branku přidal po přečíslení dva na jednoho, které ale zakončil sám, Schneider. O pátý gól týmu se postaral pohotovou dorážkou po několika výborných Robsonových zákrocích Wallner.
V závěru druhé třetiny mohl vyrovnat Schneiderovu bilanci Nissner, trefil ale jen horní tyč. Oba týmy poté měly šanci upravit skóre v přesilových hrách, brankáři Robson a Kickert ale už neinkasovali.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Velká Británie – Rakousko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 16. Clements (Perlini, J. Hazeldine), 17. Kirk (C. Neilson, Halbert) – 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7974.
Británie: Robson – Richardson, Halbert, J. Hazeldine, Tetlow, Steele, T. Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Dowd – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Hopkins, Davies, Shudra. Trenér: Russell.
Rakousko: Kickert – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader.
Skupina B (Fribourg):
Slovensko – Norsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) – 40. Koblar (Bakke Olsen). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) – Hautamäki, Niittylä (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4711.
Slovensko: Hlavaj – Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Országh.
Norsko: Normann – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen.