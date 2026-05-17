Slovensko vyhrálo i svůj druhý zápas, po Norsku si poradili na mistrovství světa také s Itálií, vítězství 4:1 ale nebylo snadné. V Curychu si po nevydařeném úvodním utkání se Švýcarskem spravili skóre i chuť na outsiderovi z Velké Británie úřadující mistři světa Američané, kteří vyhráli 5:1 i díky dvěma gólům Isaaca Howarda. Ve skupině B se utkávají v odpoledním zápase Dánové se Švédy, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. V Curychu zabojují o druhé vítězství Rakušané, kteří hrají s Maďary.
Zápas skupiny A Rakousko – Maďarsko sledujte na ČT sport Plus.
Povinné vítězství pro Slováky
Po několika šancích na obou stranách byl na konci čtvrté minuty blízko gólu Okuliar, gólman Smith vytěsnil puk jen krajem lapačky. Stejně dobře si pak vedl proti Sýkorovi. Slováci sice nevyužili přesilovku, ale jen o chvilku později šli v polovině 14. minuty do vedení. Rosandič namísto střely našel úžasnou nahrávkou Hrivíka, jenž pouze nastavil hůl.
Italové přečkali krátce před druhou přestávkou i velkou příležitost Mešára a vypadalo to, že jejich manko zůstane pouze jednobrankové. Pak vypálil Kmec, jeho pokus byl sice nepřesný, ale sám se ihned dostal k dorážce a v čase 39:32 přidal druhou trefu.
Když hned po 30 sekundách třetí části zafungovala stejně jako v prvním utkání Slováků ve Fribourgu spolupráce bratrů Pospíšilů a Kristián po Martinově nahrávce dělovkou bez přípravy zvýšil na 3:0, zdálo se být definitivně rozhodnuto.
Jenže na začátku 46. minuty se dostali ke slovu Italové. Gólman Gajan nejprve chyboval za brankou, bezprostřední nebezpečí sice ještě ustál bez úhony, ale pak mu za záda propadl tečovaný Nitzův pokus a rozdíl ve skóre byl znovu pouze dvoubrankový.
Na kontakt mohl outsidera přiblížit Pietroniro, jenže Gajan byl proti. Uklidnění na slovenské straně přinesla trefa Okuliara v početní výhodě. Italové to pak rovněž při početní výhodě zkusili v 57. minutě s hrou bez gólmana, šance měli přesto především Slováci, výsledek se ale nezměnil.
USA táhl Howard
Američané měli v úvodu převahu, ale největší šanci otevřít skóre měli v polovině první třetiny Britové. Cade Neilson se dostal před Cooleym k dorážce, ale branku minul. Za dvě minuty měl další příležitost, jenže proti jeho střele z levého kruhu americký gólman zasáhl. Na druhé straně nepřekonal Bownse v přečíslení Steeves. V čase 13:55 už poslal favorita do vedení Cotter, který po asistencích Sassona a Oliviera zamířil do odkryté branky.
Na začátku druhé části měl možnost na vyrovnání Kirk. Bowns se stihl přesunout proti Cliftonově střele z levého kruhu. Ve 29. minutě využili Britové první přesilovou hru zápasu při Cliftonově trestu, Cooleyho překonal střelou od modré čáry Halbert.
Otočit stav mohl Perlini, který se po Wallerově přihrávce zpoza branky ocitl sám před Cooleym, ale zasáhl pravým betonem. Američané se neprosadili při Steeleho trestu, v 38. minutě už ale získali opět náskok. Howard se po Dowdově ztrátě dostal před Bownse a zamířil přesně k pravé tyči.
V čase 42:49 Granatův výběr vedení zvýšil. Po Carlileově střele a Cotterově dorážce dotlačil puk za Bownse Olivier. Za 15 sekund už to bylo 4:1: zpoza levého kruhu se trefil přes clonu Carlile. Britové si vzali neúspěšnou trenérskou výzvu a v následném oslabení mohli opět inkasovat, protože Lohrei zamířil z pozice mezi kruhy do levé tyče. V 57. minutě při Brownově trestu pečetil výsledek Howard střelou z pravého kruhu.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Velká Británie – USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 29. Halbert (Waller, Perlini) – 14. Cotter (Olivier, Sasson), 38. I. Howard, 43. Olivier (Cotter, Carlile), 44. Carlile (Cotter, Olivier), 57. I. Howard (O. Moore, Novak). Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nor.) – Jonsson, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Diváci: 6456.
Velká Británie: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion – Kirk, C. Neilson, Dowd – Waller, Perlini, L. Neilson – Lachowicz, Betteridge, Curran – Shudra, Davies, Hopkins. Trenér: Russell.
USA: D. Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, O. Moore, I. Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, D. Nelson, Hagens – Lafferty. Trenér: Granato.
Skupina B (Fribourg):
Itálie – Slovensko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 46. Nitz – 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Čederle, Faško-Rudáš), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Bloyer – Gustafson (oba USA), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3881.
Itálie: Smith – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Misley, Mantinger. Trenér: J. Jalonen.
Slovensko: Gajan – Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Okuliar, Hrivík, Liška – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Országh.