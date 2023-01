Kulich ukončil semifinálový thriller a čeští junioři mají po 18 letech medaili

Tento tým potvrdil, že se jen tak nevzdává. Podobně jako v předchozím vývoji šampionátu také v semifinále mistrovství světa do dvaceti let český juniorský výběr prohrával, ale duel se Švédy otočil a po výhře 2:1 v prodloužení postoupil v Halifaxu do souboje o zlato. Postupový gól vstřelil Jiří Kulich 50 sekund před koncem nastavení.