Hořký konec finále. Čeští junioři vstali z mrtvých, ale v prodloužení zachránil Kanadu Guenther

Mohl to být český happy end, nakonec se ale přece jen radoval favorit. Kanaďané ustáli nepříjemnou pozici, když přišli v závěru finálového souboje na mistrovství světa do dvaceti let v Halifaxu o dvougólové vedení, ale v prodloužení přisoudil javorovým listům výhru 3:2 a jubilejní dvacátý juniorský titul Dylan Guenther.