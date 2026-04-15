Litvínov baráž zvládne, nic jiného pro tenhle klub neexistuje, věří Reichel

Robert Reichel před baráží proti Jihlavě uznává soupeřovu kvalitu, ale věří, že se Litvínov udrží mezi elitou a bude i nadále platit, že ještě nikdy nejvyšší soutěž neopustil.
„Jihlava bude nepříjemná a silná. Má agresivní a pracovité mužstvo, hodně cpe puky na bránu, spoléhá na dobrého brankáře Berana,“ uvedl olympijský vítěz z Nagana, který se koncem ledna vrátil do Litvínova. Až v baráži proti Jihlavě se ale bývalý vynikající útočník postaví na střídačku a povede tým jako hlavní kouč. K dispozici má kompletní tým. „Věřím, že sérii zvládneme, nic víc si nepřeju, a pak zahodíme tuhle špatnou sezonu za hlavu,“ dodal.
Litvínov zakončil základní část extraligy jedenácti porážkami v řadě. Během více než šestitýdenní přestávky před prolínací soutěží odehrál dva přípravné zápasy: porazil Chomutov 4:2 a rezervu Pardubic 7:6.
„Dělali jsme věci, jaké jsme chtěli. Nepodcenili jsme nic. Udělali jsme si kontrolní testy, abychom zjistili, v jaké jsou kluci formě. Věděli jsme, co potřebujeme, předělali jsme všechno. Čas, co jsme měli, nám pomohl,“ řekl Reichel.
V přípravných utkáních Litvínov půjčoval hráče i soupeřům, k dispozici má šest formací. „Všichni hráči jsou zdraví. Chtěli jsme mít kádr širší. Může se stát cokoli, přijít zranění, stopka, chtěli jsme, aby byli všichni připravení,“ vysvětlil olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
Litvínovský klub kupují další legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela, ke konci základní části právě oni požádali Reichla, aby se stal vedoucím realizačního týmu. Tehdy ještě na střídačku nešel, teď se na ni už postaví.
„Beru to tak, že musíme baráž uhrát, nic jiného pro tenhle klub neexistuje,“ uvedl litvínovský patriot. „Kluci mě požádali, abych šel do kabiny, a pro mě to byla jasná věc,“ doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.
Jihlava v prvoligovém play-off odehrála 16 zápasů, ve finále přetlačila Zlín 4:3 na utkání. Favoritem série hrané na čtyři vítězství je Litvínov, od návratu baráže do současného systému (vítěz první ligy – poslední tým extraligy), celek z nejvyšší soutěže nesestoupil.
Pod Reichlem hráči vstřebávali tvrdé tréninkové dávky. „Tréninky jsme přizpůsobovali tomu, že musí být v intenzitě. Musíme to přenést do prvního zápasu, který je pro nás velmi důležitý,“ avizoval před úvodní páteční bitvou se začátkem v 19 hodin. „Dělali jsme věci, co jsme chtěli. Myslím, že kluci jsou připravení, a teď už je to jenom na nich,“ řekl.
Ze své hráčské éry si Reichel vybavuje, jak Litvínov v sezoně 1989/90 zaskočil Duklu ve čtvrtfinále play-off, do kterého šla jako vítěz základní části. „Tehdy tam chytal Dominik Hašek a my do série vstupovali z osmého místa. Vzpomínky jsou dobré, ale to je historie,“ zdůraznil litvínovský srdcař. „Teď stojí na stejném místě nový stadion, Jihlava má ambice, ale to my taky. Věřím, že se zachráníme a od příští sezony bude mužstvo nastavené jinak,“ dodal Reichel.