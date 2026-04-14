Dukla bude po roce opět klepat na bránu extraligy. Jihlavští hokejisté ovládli stěžejní sedmé finále proti Zlínu 4:1 a obhájili titul v první lize. Svěřenci Viktora Ujčíka po výhře 4:3 ve finálové sérii se tak už v pátek utkají v baráži o nejvyšší soutěž proti Litvínovu. Sedmý duel ve vyprodané Horácké aréně otočila Dukla dvěma brankami ve druhé třetině a v závěrečném dějství triumf potvrdila.
Jihlava si tak po roce zopakuje barážovou sérii o extraligu. Loni prohrála s Olomoucí 0:4, kvůli rekonstrukci Horácké arény ale hrála všechny zápasy na Hané. V baráži bude letos usilovat o návrat do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18. Zlín sestoupil z extraligy v roce 2022 a na návrat si musí počkat.
„Zlomili jsme soupeře ve dvou posledních zápasech, my jsme totiž nepochybovali, že tento tým je schopen tuto sérii zvládnout. Nicméně jsme se do této situace dostali sami čtvrtým duelem ve Zlíně, který jsme po chybách prohráli. Data nám ale ukazovala, že jsme lepší. Nakonec jsme to dokázali v této skvělé atmosféře,“ těšilo kouče domácích Viktora Ujčíka.
V rozhodující bitvě už po 18 sekundách vytáhl zlínský gólman Huf parádní zákrok po střele Dundáčka a teči Michnáče. Berani i v dalším průběhu čelili náporu jihlavských hokejistů, což se jim úspěšně dařilo.
Hosté udeřili v 11. minutě. Šlahař poslal do mezikruží přihrávku na Aleksiho Salonena, který napřáhl ke střele a našel skulinu v Beranově výstroji. Zlín tak docílil toho, co potřeboval, a dále bránil ofenzivní, jenže neproduktivní akce Dukly.
Největší šanci na vyrovnání měl v 15. minutě Burkov: prosmýkl se z pravého křídla před Hufa, ale zlínská gólmanská stálice se opět vyznamenala, stejně jako o minutu později při dorážce Michnáčovy střely.
„Navázali jsme na dobré výkony z předešlých utkání, povedla se nám hlavně první třetina, ale zabrzdily nás dva góly ve druhé třetině. Porazit třikrát Jihlavu po sobě bylo velmi těžké, teď nás předčili, ale my jsme dobře reprezentovali město Zlín a hráči i sami sebe,“ řekl hrdě trenér hostů Peter Oremus.
Ve druhé třetině se obraz hry nezměnil, aktivita Dukly narážela na pevný obranný val zlínských hráčů. Zvýšený tlak do předbrankového prostoru se ale Jihlavě vyplatil po čtyřech minutách hry. Dlapovu střelu před Hufem tečoval Harkabus a vyrovnal na 1:1. Berani pak čelili dvouminutovému oslabení a těsně před vypršením Štibingrova trestu z velkého úhlu prostřelil Hufa Michnáč.
Zlín se po dvou inkasovaných brankách zvedal jen pomalu, při jeho přesilové hře se do sebe boxersky pustili Dundáček s Jarůškem, dostali pět minut, ale gólový stav se nezměnil ani po Holíkově střele, ani po Menšíkově pokusu.
Finále play-off první hokejové ligy – 7. zápas:
HC Dukla Jihlava – RI Okna Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 24. Harkabus (Dlapa), 28. Michnáč (Burkov), 42. Štefančík (Menšík, Čachotský), 54. E. Kulda (Michnáč) – 11. A. Salonen (Šlahař, Válek). Rozhodčí: Hribik, Kika – Kokrment, Maňák. Vyloučení: 3:3, navíc Dundáček – Jarůšek 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5750 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.
Jihlava: Beran – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač – Michnáč, E. Kulda, Lhoták – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Čachotský – Pořízek, Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.
Zlín: Huf – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl, Čáp – Jarůšek, P. Holík, Rachůnek – Válek, Sadovikov, Šlahař – Doležal, Heš, Říčka – Köhler, Gago, P. Sedláček. Trenér: Oremus.
Klíčem k průběhu třetí třetiny se stala 42. minuta. Huf před sebe jen vyrazil Menšíkovu střelu a nikým nehlídaný Štefančík ji dorazil do sítě. Zlín musel vrhnout veškerou energii do útoku a jít do rizika. Mohl na to doplatit při sólu střelce třetí branky, ale Huf skomírající akcie Beranů ještě podržel.
Čas hrál ve prospěch Dukly, její pevná obrana nepouštěla hosty před Berana a vlastní útočnou aktivitou zaměstnávala Hufa. V 54. minutě ujel zlínské obraně Kulda, čtvrtým gólem definitivně zlomil odpor hostů, kteří čtyři minuty před koncem odvolali Hufa. Ale nepřineslo to ani jeden gólový efekt.