V Litvínově převažuje černá nad žlutou. Pád týmu do baráže nese těžce také kapitán Matúš Sukeľ. Definitivu dala Severočechům domácí porážka 3:6 s Hradcem Králové v 47. kole nejvyšší soutěže, po které už nemůžou opustit poslední místo. Sezonu si tak protáhnou až do konce dubna.
Litvínov prožívá velké zklamání. Čeká nás hodně práce, ví kapitán Sukeľ
„Budeme mít dlouhou sezonu, čeká nás hodně práce. V posledních pěti zápasech po olympijské přestávce budeme chtít najít vítěznou cestu, abychom se nastavili na baráž dobře,“ řekl slovenský reprezentant rozmrzele. „Pro mě je to velké zklamání. Bojuju s tím. Od začátku sezony jsme dole a nesu to těžce,“ neskrýval.
Porážka s klubem z Hradce Králové byla už šestá za sebou, což vzalo Litvínovu zbytky naděje na únik z poslední příčky. „Dělali jsme moc chyb, dali nám čtyři góly z toho, že jeli sami na bránu. Do budoucna se toho musíme vyvarovat. Měli jsme ale fáze zápasu, kdy jsme hráli dobře, díky dobrému napadání jsme získávali puky a vytvářeli si šance. Oni byli produktivnější,“ shrnul olympionik poslední vystoupení před Hrami v Miláně.
Ocenil branku hostujícího Aleše Jergla, který skóroval efektně s hokejkou mezi nohama. „Pěkný gól. Nemůžou nám chodit sami na bránu, navíc čtyřikrát. Bohužel pro nás to dobře zakončil,“ litoval útočník, který prohru zmírnil jedním gólem, svým osmým v sezoně.
Vánoční vzedmutí nemělo dlouhé trvání
Ještě na přelomu roku se zdálo, že Litvínov může baráži uniknout, ke konkurentům se přiblížil na rozdíl jednoho bodu. „O příčinách, proč jdeme do baráže, se asi vyjádřím po sezoně. Nechytili jsme začátek, jedno s druhým se vleklo,“ konstatoval rodák z Liptovského Mikuláše.
„Okolo Vánoc jsme měli dobrou sérii, dokázali jsme se přitáhnout, herně jsme se zlepšili. Bohužel jsme na to nedokázali navázat a soupeři nám zase utekli.“
Litvínov teď čeká olympijská přestávka a po konci základní části 6. března pak další pauza před baráží, která startuje až 17. dubna. Soupeřem bude vítěz prvoligového play-off. „Teď budou mít kluci volno, musíme si vyvětrat hlavy a pak zpátky do práce. Budeme dřít tvrdě každý den,“ uzavřel Sukeľ.