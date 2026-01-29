Nevyhnutelné se stalo realitou. Poslední Litvínov se nevyhne baráži o setrvání mezi elitou. Po nezdaru v 47. kole Tipsport extraligy s Hradcem Králové, kterému podlehl 3:6, měl sice ještě poslední teoretickou naději, jenže tu mu definitivně vzalo Kladno, které si poradilo s Plzní 4:1. Severočeši ztrácejí na Rytíře pět zápasů před koncem základní části nedostižných 18 bodů a na předposlední Mladou Boleslav 16 bodů.
Litvínov prohrál 33. zápas z 47 duelů
Hradec Králové zvítězil v Litvínově 6:3 a dál bojuje o pozici v elitní čtyřce zaručující přímý postup do čtvrtfinále play-off. Naopak Litvínov má po šesté prohře v řadě jistotu baráže o udržení. Triumf Východočechů řídil dvougólový obránce T. J. Melancon, útočník Lukáš Radil zaznamenal branku a dvě asistence. V dresu domácích si tři body (1+2) připsal Maxim Čajkovič. Litvínov rozehraje boj o záchranu v nejvyšší soutěži, ve které je nepřetržitě od roku 1959, od 17. dubna s vítězem play-off první ligy.
Třinec obstál ve šlágru s Pardubicemi
Oceláři si doma poradili s Pardubicemi 3:2. Proti Dynamu vedli už o tři góly, když těžili zejména z rychlého startu do zápasu. V čase 7:47 byl stav 2:0 po trefách Ondřeje Kovařčíka a Libora Hudáčka, v polovině utkání ještě zvyšoval Andrej Nestrašil v přesilové hře. Až poté Východočeši výsledek zkorigovali, ale na zásahy Daniela Gazdy a Lukáše Sedláka v početní výhodě už nikdo další nenavázal. Pardubičtí nebodovali po pěti duelech.
Kladno zdolalo Plzeň a zajistilo si záchranu
Kladenští Rytíři potřebovali po porážce Litvínova jakýkoliv bodový zisk k definitivě záchrany mezi extraligovou elitou. Nakonec z toho byla výhra 4:1 nad Plzní. Středočeši nakročili k důležitému triumfu v první polovině utkání, když obránce Phil Pietroniro upravil v 25. minutě už na 3:0 pro domácí. Kladno od 30. prosince získalo v 12 zápasech 23 z 36 možných bodů. Z dvanáctého místa ztrácí na jedenáctou Olomouc i desáté České Budějovice shodně jen bod, na deváté Vítkovice tři body. Západočeši padli po třech duelech.
Nájezdy ve Varech rozhodl Egle, Tomek se blýskl parádním sólem
V tabulce třetí Karlovy Vary doma zdolaly Liberec 3:2 po samostatných nájezdech a bodově se dotáhly na druhé Bílé Tygry. Hosté vedli po dvou třetinách už 2:0, ale domácí se vrátili do zápasu. Vítězný gól vstřelil v druhé sérii Haralds Egle, jediný úspěšný střelec v nájezdech. Liberecký stříbrný junior Tomáš Galvas zapsal další dvě asistence do sbírky. Nejhezčí akcí zápasu byla sólová jízda sedmnáctiletého karlovarského útočníka Petra Tomka, jenž si v přesilovce převzal puk ve vlastním pásmu, projel celé hřiště a překonal libereckého brankáře Petra Kváču. Byla to už jeho dvanáctá trefa v ročníku.
Sparta může dál usilovat o čtvrtfinále
Sparta nevzdává boj o místenku v první čtyřce tabulky. Pražané porazili Mladou Boleslav 4:1 a ze sedmého místa ztrácejí sedm bodů na čtvrtou Plzeň, mají však dva zápasy k dobru. Výhru vystřelili Filip Chlapík, Dominik Mašín, Martinš Dzierkals a Michael Špaček, autor tří bodů. Za hosty snižoval Filip Pavlík na 1:2 v početní výhodě. Středočeši vystřídali na předposledním místě Kladno, za kterým zaostávají o dva body, ale mají o jedno utkání odehráno méně.
Výsledky 47. kola extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 5. O Kovařčík (Kundrátek, M. Kovařčík), 8. L. Hudáček (Daňo), 33. A. Nestrašil (M. Kovařčík) – 35. Gazda (Červenka, Tourigny), 54. L. Sedlák (Čerešňák, Červenka). Rozhodčí: Kika, Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).
HC Verva Litvínov – Mountfield Hradec Králové 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky: 11. Čajkovič (Koblasa, Czuczman), 42. M. Sukeľ (O. Baláž, Čajkovič), 56. Maštalířský (Čajkovič, Czuczman) – 15. Melancon (Pilař, Nenonen), 16. Radil (R. Pavlík), 37. Melancon (Radil), 39. R. Pavlík (Tamáši, Miškář), 50. Jergl (Perret), 58. R. Pavlík (Radil, Kalina). Rozhodčí: Jeřábek, Hacaperka – Gerát, Špůr. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 2810.
Rytíři Kladno – HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. T. Tomek (M. Marcel, Kelly Klíma), 13. Mendel (J. Strnad, Melka), 25. Pietroniro (Audette, Robins), 53. Robins (Ojamäki) – 35. Merežko (Percy). Rozhodčí: Hribik, Šindel – Hynek, Ondráček. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 2815.
HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 47. P. Tomek (Jaks), 52. Egle (M. Kočí, P. Tomek), rozhodující sam. nájezd Egle – 3. Petrovský (Lenc, T. Galvas), 30. Ahac (T. Galvas). Rozhodčí: Mejzlík, Květoň – Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 3916.
HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 8. Chlapík, 15. Mašín (P. Kousal, M. Špaček), 44. Dzierkals (M. Špaček, Krejčík), 60. M. Špaček (Knot) – 29. F. Pavlík (Lintuniemi, Rekonen). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 15 923.