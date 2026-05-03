Kořenář se přibližuje nominaci na MS. Cením si jeho výkonu, chválil Rulík

Za 65 minut hry nedostal ani jeden gól a v závěrečném utkání Českých her podržel tým. Josef Kořenář si připsal 29 zákroků a sekundoval dalšímu povedenému představení Leonarda Genoniho. Duel proti Švýcarsku rozhodly až nájezdy, v nichž byli úspěšnější hosté. Svěřenci Radima Rulíka však v Českých Budějovicích berou druhé místo.
„Cením si výkonu Pepy Kořenáře, který nás v utkání podržel. Díky němu jsme byli pořád ve hře o ten bod, který nám zaručil druhé místo v turnaji. Pro tento mladý tým je druhá příčka velice cenná,“ řekl po zápase pro Českou televizi kouč Radim Rulík.
Pouze v nájezdech Kořenář drobně zaostal za Genonim. Proti brankáři Sparty se prosadili Tyler Moy a Theo Rochette, na české straně skóroval jen Matyáš Filip. „Moy našel mezírku mezi mojí patkou hokejky a betony a poslal mi to mezi nohy. Co se dá dělat, loterie,“ pokrčil rameny Kořenář. „Rochette jel docela rychle, v té rychlosti když hodí ramena, tak se to docela těžko čte. Poslal mě na druhou stranu,“ přidal český brankář.
Kořenář držel před utkáním výtečnou reprezentační bilanci, která se nyní lehce pohoršila na deset zápasů a osm výher. V národním týmu už vychytal čtyři nuly, z toho proti Švýcarům tři, teď je také trápil. Opět šlo o urputnou bitvu.
„Možná je to tím, že s nimi hráváme třetí zápas. Máme za sebou dvě utkání a jsou to back-to-back zápasy. Oba týmy už jsou trochu unavenější, takže není moc energie a šťávy na to dávat víc gólů. Zase se to potvrdilo, vlastně na nájezdy, takže tradice pokračuje,“ popsal gólman Sparty.
V zápase mu přišel z hlediska zápřahu úvod. „Nejhůř mi bylo na rozbruslení, když jsem přišel a bylo mi tam vedro,“ smál se Kořenář. „V první třetině toho bylo docela hodně. Potom jsme si trochu něco řekli a naše hra se malinko zvedla. Bylo to lepší postupem času,“ dodal Kořenář.
V přípravě přidá ještě závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu a vzhledem k dosavadním výkonům se může přiblížit i konečné nominaci na šampionát.