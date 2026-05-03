Hokej

Kořenář se přibližuje nominaci na MS. Cením si jeho výkonu, chválil Rulík


3. 5. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČT sport
Ohlasy utkání Česko – Švýcarsko
Za 65 minut hry nedostal ani jeden gól a v závěrečném utkání Českých her podržel tým. Josef Kořenář si připsal 29 zákroků a sekundoval dalšímu povedenému představení Leonarda Genoniho. Duel proti Švýcarsku rozhodly až nájezdy, v nichž byli úspěšnější hosté. Svěřenci Radima Rulíka však v Českých Budějovicích berou druhé místo.

„Cením si výkonu Pepy Kořenáře, který nás v utkání podržel. Díky němu jsme byli pořád ve hře o ten bod, který nám zaručil druhé místo v turnaji. Pro tento mladý tým je druhá příčka velice cenná,“ řekl po zápase pro Českou televizi kouč Radim Rulík.

Pouze v nájezdech Kořenář drobně zaostal za Genonim. Proti brankáři Sparty se prosadili Tyler Moy a Theo Rochette, na české straně skóroval jen Matyáš Filip. „Moy našel mezírku mezi mojí patkou hokejky a betony a poslal mi to mezi nohy. Co se dá dělat, loterie,“ pokrčil rameny Kořenář. „Rochette jel docela rychle, v té rychlosti když hodí ramena, tak se to docela těžko čte. Poslal mě na druhou stranu,“ přidal český brankář.

Sestřih utkání Česko – Švýcarsko
Kořenář držel před utkáním výtečnou reprezentační bilanci, která se nyní lehce pohoršila na deset zápasů a osm výher. V národním týmu už vychytal čtyři nuly, z toho proti Švýcarům tři, teď je také trápil. Opět šlo o urputnou bitvu.

„Možná je to tím, že s nimi hráváme třetí zápas. Máme za sebou dvě utkání a jsou to back-to-back zápasy. Oba týmy už jsou trochu unavenější, takže není moc energie a šťávy na to dávat víc gólů. Zase se to potvrdilo, vlastně na nájezdy, takže tradice pokračuje,“ popsal gólman Sparty.

V zápase mu přišel z hlediska zápřahu úvod. „Nejhůř mi bylo na rozbruslení, když jsem přišel a bylo mi tam vedro,“ smál se Kořenář. „V první třetině toho bylo docela hodně. Potom jsme si trochu něco řekli a naše hra se malinko zvedla. Bylo to lepší postupem času,“ dodal Kořenář.

V přípravě přidá ještě závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu a vzhledem k dosavadním výkonům se může přiblížit i konečné nominaci na šampionát.

