Další obměna kádru pro Švédské hry. K týmu se připojí nová sedmička hráčů

Národní tým se bezprostředně po konci Českých her rychle připravuje na další akci. Trenér Radim Rulík povolal pro nadcházející Švédské hry, které bude hostit v příštím týdnu Ängelholm, další trojici obránců i útočníků a brankáře Dominika Pavláta. Poslední turnaj Euro Hockey Tour, který bude generálkou na mistrovství světa, naopak vynechá ze zdravotních důvodů obránce Filip Hronek.
Na poslední akci Euro Hockey Tour v sezoně by se měli představit kromě Pavláta také obránci Marek Alscher, Libor Hájek a Mikuláš Hovorka a útočníci z řad extraligových finalistů Martin Kaut, Michal Kovařčík a Jan Mandát.
Pardubice budou zastupovat Hájek, Kaut a Mandát, z Třince posílí reprezentaci Kovařčík. Alscher s Hovorkou nastupovali v zámořské AHL za Charlotte, na konci sezony stihli několik zápasů za Floridu v NHL. Pavlát působí ve finském celku Ilves Tampere.
Z kádru vypadli po Českých hrách v Českých Budějovicích, kde národní tým obsadil druhé místo za vítěznými Švédy, brankář Jiří Patera, obránci Filip Král s Martinem Jandusem a útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel a Matyáš Kantner. Už ve čtvrtek vyřadilo zranění forvarda Michaela Špačka, jehož narychlo nahradil už v domácím turnaji debutant Petr Sikora.
Švédských her se nezúčastní obránce Hronek, jenž se zotavuje ze zranění, které utrpěl ve čtvrtečním utkání proti Finsku, ale nemělo by ohrozit jeho účast na šampionátu.
Rulík do výběru zařadil po Sikorovi hned pětici účastníků finále extraligového play-off. Chybí dva zkušení útočníci Lukáš Sedlák a reprezentační kapitán z posledních let Roman Červenka, kteří dovedli Dynamo k titulu.
„Roman Červenka je hráčem, kterého nemusíme zkoušet. Pokud ho zařadíme do mužstva, bude zařazený přímo do nominace na mistrovství světa. Naprosto stejný případ je Lukáš Sedlák, o oba hráče máme určitě zájem, ale ještě jsme jim nechali prostor pro odpočinek,“ vysvětlil Rulík.
Nominace na Švédské hry – Beijer Hockey Games v Ängelholmu (7.–10. května)
Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 11 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 10), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 7).
Obránci: Jan Ščotka (64/1), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 43/1), Marek Alscher (0/0), Miluláš Hovorka (oba Florida/NHL, Charlotte/AHL; 5/0), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 15/0), Tomáš Galvas (Liberec; 6/0), Libor Hájek (Pardubice; 39/3), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 69/2), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 109/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 39/0).
Útočníci: Ondřej Beránek (95/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 66/12), Martin Kaut (25/5), Jan Mandát (oba Pardubice; 2/0), Michal Kovařčík (34/2), Petr Sikora (oba Třinec; 2/0), Dominik Kubalík (110/44), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 54/12), Jakub Flek (Brno; 116/31), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 15/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 83/26), Adam Klapka (Calgary/NHL; 14/5), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL; 3/1), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 3/1), Michal Kunc (Tucson/AHL; 8/2).