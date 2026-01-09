Hokejoví junioři se konečně vrátili se stříbrem domů. Úspěšná dvacítka pod vedením kouče Patrika Augusty přiletěla kvůli nepřízni počasí s dvoudenním zpožděním a tým zhodnotil uplynulý šampionát. Augusta absolvoval zřejmě poslední tiskovou konferenci jako hlavní trenér juniorů, předpokládá se, že se vrátí na klubovou scénu. A stane se tak po zisku tří medailí – dvou bronzů a aktuálního stříbra.
Augusta po příletu juniorů: Ze dvou veselých bronzů jsme udělali i veselé stříbro
Augusta jako třetí trenér v historii dovedl juniory ke třem medailím na třech po sobě jdoucích šampionátech. „Jsem hrozně rád, že jsem toho byl součástí. Kdyby nám to někdo řekl první rok, po první porážce se Slováky v Götebrogu, tak bychom tomu nevěřili. Jestli někdy budu mít vnoučata, tak budu bilancovat, ale teď to není potřeba. Ty dva dny, které jsme měli navíc kvůli opožděnému návratu, pomohli k tomu, že z těch dvou veselých bronzů jsme udělali i veselé stříbro,“ usmíval se kouč se stříbrem na krku.
Hráči ani realizační tým se ale v Minnesotě nenudili. Hokejisté vyrazili na basketbalovou NBA nebo týmovou večeři. Hráči působící v zámoří ale hned po finále odletěli do svých klubů.
„Užili jsme si to. Ještě jsem na NBA nikdy nebyl a bylo to skvělé,“ řekl obránce Tomáš Galvas, s nímž se domů vrátilo dalších šest spoluhráčů v čele s kapitánem Petrem Sikorou.
Vtipnou glosu přidal Augustův asistent Robert Reichel, který zažil na šampionátu něco, co se mu nestalo ani jako hráči. „Pro mě je to první stříbro. Poprvé jsem prohrál finále. Říkal jsem to klukům, tak z toho byli pak nadšení,“ smál se Reichel. Češi ve finále nestačili na Švédy 2:4.
Klíčový moment v soudržnosti
Jako zlom v cestě za úspěchem na turnaji označil Augusta moment po vyhraném čtvrtfinále se Švýcary (6:2). „Vyhráli jsme čtvrtfinále a viděli jsme poprvé kluky chytnout se kolem ramen. Vytvořili tým. Byl vidět vývoj toho mužstva, když se chytli kolem ramen, tak to je pro vás pocit, že se to povedlo,“ vzpomněl si šestapadesátiletý trenér.
Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci. Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi – po dvou bronzech (Göteborg a Ottawa) letošním stříbrem (Minneapolis). Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.
Získala si tak respekt u soupeřů, o to víc, když třikrát po sobě vyřadila favorizovanou Kanadu. „Když jsem se podíval do telefonu, tak tam byla spousta zpráv od bývalých hráčů, s kterými jsem se třeba roky neviděl. Respekt si získáváte výsledky a předvedenou hrou. Například Mark Hunter přišel k nám do kabiny po jejich zápase o bronz a popřál nám hodně štěstí,“ těšilo Augustu.
