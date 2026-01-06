Kanada porazila Finsko 6:3 v utkání o třetí místo na mistrovství světa hráčů do dvaceti let a po dvou turnajích bez medaile se dočkala 36. cenného kovu v historii z padesáti ročníků. Ve finále se střetává Švédsko s Českem, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Po porážce v semifinále s českou reprezentací (4:6) se museli Kanaďané zhruba o 17 hodin později zkoncentrovat na poslední duel na šampionátu, kterým by aspoň částečně napravili dojem. Kolébka hokeje nakonec nepřipustila, aby třetí rok po sobě nedosáhla na světovém šampionátu juniorů na medaili.
O triumfu nad Finy, kteří předtím nezvládli derby se Švédy (3:4 po nájezdech), rozhodly javorové listy na přelomu první a druhé třetiny, kdy Kanaďané skórovali třikrát v rozmezí sedmi minut hry a odskočili ze stavu 2:2 na 5:2. Ústřední postavou duelu byl talentovaný Gavin McKenna, jenž vyprodukoval čtyři body za gól a tři asistence. Jeho spoluhráč Michael Hage si připsal čtyři přihrávky.
Výsledky mistrovství světa do dvaceti let
Utkání o 3. místo
Kanada – Finsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. S. O'Reilly (Hage, McKenna), 5. Cootes (Verhoeff, Greentree), 19. Parekh (Hage, McKenna), 22. Martone (Iginla, Parekh), 26. O'Reilly (McKenna, Hage), 54. McKenna (Hage) – 4. Välilä (Ruohonen), 12. Miettinen (Boelius, Kuhta), 35. Ruohonen (Tuuva). Rozhodčí: Lindner, Tobias – Heinen (všichni USA), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 7298.
Kanada: George – Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, Verhoeff, MacKenzie – Iginla, Misa, Martone – S. O'Reilly, Hage, McKenna – Reschny, Beaudoin, Desnoyers – Greentree, Cootes, Luchanko. Trenér: D. Hunter.
Finsko: Rimpinen – D. Nieminen, Kiviharju, Boelius, Väisänen, Välilä, M. Jokinen, Nykyri – Hemming, Miettinen, Vanhanen – Tuuva, Ruohonen, Saarelainen – Pikkarainen, Kuhta, Westergard – A. Koivu, Suvanto, Vesterinen – Kalto. Trenér: Mikkola.