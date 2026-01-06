Hokej

Kouč Augusta po třetí medaili s „dvacítkou“ u týmu skončí, bude trénovat v klubu


6. 1. 2026Aktualizovánopřed 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport, Radiožurnál Sport

Úspěšný trenér juniorské reprezentace Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédskem potvrdil, že na české střídačce končí. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že se od příští sezony vrátí na klubovou scénu. Kam povedou jeho další kroky, ale neprozradil.

Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci. Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl „dvacítku“ současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi – po dvou bronzech letošním stříbrem. Čtyři cenné kovy v řadě samostatný český tým nikdy předtím nedobyl.

Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však bude s mužstvem snažit někdo další. „Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda. Třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ uvedl Augusta.

10 minut
Sestřih finále Švédsko „20“ – Česko „20“
Zdroj: ČT sport

Právě nynější turnaj byl z jeho pohledu nejpovedenější. „Určitě ano – stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat,“ prohlásil bývalý útočník, který ve čtyřech zápasech okusil i NHL.

„Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý, a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu,“ doplnil Augusta.

Před příchodem k „dvacítce“ vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.

Související články

SESTŘIHÚtok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada

6. 1. 2026

Útok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.