Filip Hronek zaznamenal do statistik jednu asistenci při výhře Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. Na straně poražených zapsal dvaadvacet úspěšných zákroků brankář Lukáš Dostál. Do sestavy Ducks se ale poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se během první třetiny utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teddym Bluegerem. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.
Hokejisté domácího Anaheimu šli ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny otočili skóre. Postarali se o to šestadvacetiletý Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v zámořské soutěži, a po jubilejní čtyřicáté asistenci Filipa Hronka v této sezoně v přesilovce Jake DeBrusk.
Hostům zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, ale Ducks si vynutili prodloužení. V 46. minutě druhou trefou v utkání a 40. gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier a o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.
O bonusovém bodu pro Vancouver rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.
Ducks prohráli posedmé z posledních osmi zápasů a v Západní konferenci stále nemají jistou účast ve vyřazovacích bojích. Do jejich sestavy se vrátil kapitán Gudas, jenž se v první třetině utkal v pěstním souboji.
„Je to zklamání. Měli jsme dobrý start a pak zase až třetí třetinu, kdy jsme předváděli skvělý hokej. Jenže takhle musíme hrát celých šedesát minut,“ komentoval Gudas promarněnou příležitost zajistit si účast v play-off. „Bohužel, teď se musíme dívat, jak bude hrát Nashville, a to jsme nechtěli. Pokud v pondělí neprohraje, čeká nás další velký zápas v úterý proti Minnesotě,“ dodal.
Vaněček inkasoval čtyři branky z 23 střel. V utkání s Calgary ho ze střídačky jistil Matt Villalta, jelikož Karel Vejmelka zůstal kvůli blíže neupřesněnému zranění mimo sestavu.
Mammoth, kteří už mají jisté play-off, prohráli podruhé za sebou. Obránce Calgary Brayden Pachal si připsal gól a dvě asistence. Útočník Adam Klapka odehrál něco přes 12 minut a byl na ledě při jednom vstřeleném gólu.
Montreal s odpočívajícím brankářem Jakubem Dobešem, jenž kryl záda Jacobu Fowlerovi, zdolal New York Islanders 4:1 a připravil je o možnost postupu do vyřazovacích bojů. Stěžejní roli sehrál kapitán Canadiens Nick Suzuki, který v zápase jednou skóroval i asistoval.
Šestadvacetiletý Kanaďan se tak poprvé v kariéře přehoupl přes hranici 100 bodů. Dokázal to jako pátý hráč v sezoně i jako pátý hokejista ve 108 let dlouhé historii Canadiens. Hokejisté Montrealu vyhráli jedenácté z posledních třinácti utkání a v Atlantické divizi se dělí o první příčku s Buffalem.
Hranici 100 bodů mohl pokořit i David Pastrňák z Bostonu. Při výhře 3:2 nad Colombusem ale vyšel naprázdno. V sestavě Bruins chyběl Pavel Zacha. Vítěznou branku dal v 51. minutě Mark Kastelic, pod všechny tři góly se podepsal Sean Kuraly.
Washington porazil Pittsburgh 3:0 a stále živí ve Východní konferenci naději na postup do bojů o Stanleyův pohár. Lví podíl na výhře měl s dvěma góly a jednou přihrávkou Connor McMichael. Jednu asistenci zaznamenal i nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin, kterému po jeho možná posledním domácím utkání v kariéře tleskala ve stoje celá aréna.
Na úvodním vhazování se Ovečkin postavil proti kapitánovi Penguins, Sidneymu Crosbymu. Obě legendy sehrály včetně play-off jubilejní sté vzájemné utkání. „Nějaká rivalita tu stále je, ale asi ne tak silná jako kdysi. Diváci si to ale stejně užili. A bylo to úžasné hrát tolik velkých zápasů během našeho dlouholetého soupeření,“ uvedl Crosby.
Výsledky NHL
Washington – Pittsburgh 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 56. a 58. McMichael, 33. T. van Riemsdyk. Střely na branky: 26:24. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. L. Thompson, 3. McMichael (všichni Washington).
NY Islanders – Montreal 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky: 49. Cizikas – 36. Suzuki, 37. Děmidov, 37. Newhook, 60. Z. Bolduc. Střely na branku: 31:22. Diváci: 16 918. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Z. Bolduc, 3. L. Hutson (všichni Montreal).
Columbus – Boston 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 4. Marchment, 42. Fantilli – 11. Kuraly, 40. Jokiharju, 51. Kastelic. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Korpisalo (oba Boston), 3. Fantilli (Columbus).
New Jersey – Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:3, 1:0 – 1:0)
Branky: 6. a 64. Hischier, 15. C. Brown, 53. Mercer – 28. Amadio, 31. Pinto, 35. Zetterlund. Střely na branku: 30:30. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Mercer (oba New Jersey), 3. Zetterlund (Ottawa).
Anaheim – Vancouver 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 – 0:1)
Branky: 4. a 46. C. Gauthier, 47. Leo Carlsson – 11. Douglas, 15. DeBrusk (Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi. Střely na branku: 27:26. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 64:50 minut, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 16 731. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Leo Carlsson (oba Anaheim), 3. Rossi (Vancouver).
Calgary – Utah 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 8. Coronato, 9. Zary, 47. Backlund, 50. Pachal – 52. Crouse. Střely na branku: 23:29. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59:46 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 17 575. Hvězdy zápasu: 1. Pachal, 2. Coronato, 3. Parekh (všichni Calgary).