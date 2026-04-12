Povedené utkání zaznamenal v NHL Tomáš Nosek. Ten se dvakrát trefil při vítězství Floridy 6:2 nad Torontem. Té pomohl i Marek Alscher, který jednou asistoval. Přihrávku si připsal i Martin Nečas, který se dostal na 99 bodů. Neodvrátil však prohru Colorada 2:3 v prodloužení s Vegas.
Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě. Český útočník, který většinu aktuální sezony promarodil, v úvodu druhé třetiny po spolupráci s obráncem Alsherem zvýšil na 3:0 pro Floridu a v závěru zápasu gólem do prázdné branky pečetil vítězství 6:2. Alsher ve svém druhém duelu v NHL zaznamenal první bod.
Nosek se střelecky prosadil po 75 zápasech. Naposledy se z branky radoval v listopadu 2024. „Na gól jsem čekal dost dlouho. Nebudu lhát, je to teď moc příjemný pocit. Odehráli jsme solidní zápas a dovedli jsme ho do vítězného konce. Myslím si, že dneska můžeme být spokojení,“ řekl útočník, který většinu sezony promarodil.
„Nebylo to jednoduché. Byla to sezona jako na horské dráze, ale teď jsem zpátky a jsem moc rád, že se mi podařilo dát ještě před koncem sezony nějaké góly,“ dodal Nosek. Pro Floridu při obhajobě titulu z předchozích dvou let ročník po základní části skončí.
Nečas se v polovině první třetiny zapojil do přesilovkové kombinace Colorada a pomohl připravit gól na 1:0 pro Devona Toewse. Zaznamenal 61. asistenci v ročníku a v kanadském bodování se dotáhl na Davida Pastrňáka, který se v sobotu v utkání Bostonu s Tampou Bay (1:2) neprosadil. Nečas je v produktivitě soutěže celkově pátý, Pastrňák (29+70) sedmý.
Golden Knights skóre otočili i díky Hertlově asistenci u branky Marka Stonea na 1:1. Český útočník bodoval v druhém utkání za sebou a vylepšil si bilanci na 57 bodů za 24 gólů a 33 nahrávek.
Hosté si vítězstvím zajistili postup do play-off a posunuli se na čtvrté místo Západní konference. „Věděli jsme, že když dneska vyhrajeme, tak si zajistíme postup. Odehráli jsme fantastický zápas a splnili jsme náš předsezonní cíl,“ řekl autor gólu v prodloužení Jack Eichel.
Těsně před jeho rozhodující trefou byl Nečas blízko k dovršení stobodové hranice, ale Devon Toews po jeho přihrávce trefil jen hokejku brankáře Cartera Harta. „Byl to od něj fantastický zákrok. V tomto zápase jeden z mnoha. Kdybychom ho neměli, dnes bychom se nedostali ani do prodloužení. Byl rozhodně naším nejlepším hráčem,“ řekl Eichel.
Obránce Filip Hronek 39. gólovou nahrávkou v sezoně pomohl Vancouveru k výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad San Jose. Kanadský tým vyhrál podruhé z posledních 12 zápasů a zůstává s odstupem nejhorším týmem NHL.
Boston si porážkou s Tampou nedokázal vlastními silami zajistit play-off, ale jistotu dala Bruins následná domácí prohra Detroitu od New Jersey 3:5. Pastrňák proti Lightning prodloužil čekání na gól na osm zápasů, na dosažení stobodové hranice bude mít ještě dvě utkání. Naprázdno vyšel proti Tampě i Pavel Zacha.
Vladař přispěl k drtivému vítězství Flyers 27 zákroky. Philadelphia vyhrála počtvrté z posledních pěti zápasů a drží ve Východní konferenci poslední postupovou osmou příčku za Bostonem. V dvoubodovém dosahu se udržel Columbus, který porazil Montreal 5:2. Jistě postupujícím Canadiens nepomohl k výhře ani brankář Jakub Dobeš, který po devíti zápasech nedostal úspěšnost zákroků nad 90 procent.
Výsledky NHL
Boston – Tampa Bay 1:2, Pittsburgh – Washington 3:6, Detroit – New Jersey 3:5, Chicago – St. Louis 3:5, Nashville – Minnesota 2:1, Dallas – NY Rangers 2:0, Utah – Carolina 1:4, NY Islanders – Ottawa 0:3, Los Angeles – Edmonton 1:0, Toronto – Florida 2:6, Montreal – Columbus 2:5, Winnipeg – Philadelphia 1:7, Seattle – Calgary 4:1, Colorado – Vegas 2:3 v prodl., San Jose – Vancouver 3:4 po sam. nájezdech.