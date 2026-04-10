Martin Nečas spěchá za významným individuálním cílem. Už jen dva body ho dělí od hranice 100 bodů v základní části NHL. Naposledy se zasloužil gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Avalanche si navíc zajistili s předstihem Prezidentovu trofej pro vítěze základní části.
Jakub Dobeš pomohl 17 zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasovali ve čtvrtečních zápasech i další dva čeští brankáři. Karel Vejmelka zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem a Anaheim porazil i díky 18 zákrokům Lukáše Dostála doma San Jose 6:1.
Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25 minutě po čtyřech gólech z osmi střel a Phladelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Marek Alscher debutoval v soutěži a s Floridou prohrál v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem. Tomáš Hertl přihrál na jeden gól Vegas, které podlehlo v Seattlu 3:4 po nájezdech.
Nečas si připsal první bod v 19. minutě, když byl v přesilové hře součástí kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil akci do odkryté branky. Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power-play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.
Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítězství v základní části. „Tabulku neřešíte. Snažíte se jen hrát co nejlépe, a když sbíráte vítězství, tak se to může stát. Odehráli jsme skvělou základní část,“ řekl Nečas, který si polepšil na 98 bodů (38+60) a upevnil si pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici 100 bodů. Avalanche zbývá odehrát čtyři zápasy.
Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.
Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk vstoje. Domácí kanonýr je v historii klubu prvním hráčem po 35 letech, který nasázel v základní části padesát branek a sedmým celkově.
V Montrealu se také hodně jiskřilo. V závěru druhé třetiny srazil Brayden Point při průniku Dobeše na led a strhla se hromadná mela. Rozhodčí v zápase rozdali 126 trestných minut.
Utah si pátou výhrou v řadě zajistil účast v play-off, které si po přestěhování z Arizony v roce 2024 zahraje poprvé. Na úspěchu má Vejmelka lví podíl. Vychytal 37 výher v 61 zápasech a v počtu vítězství se dělí o první místo s Andrejem Vasilevským z Tampy Bay.
Vejmelka odolával až do 51. minuty a o čisté konto přišel smolně během přesilové hry soupeře. Český gólman chtěl ukrýt odražený puk od zadního mantinelu pod sebe, ale kotouč mu prošel pod chrániči do brankoviště, kde jej doklepl Erik Haula a upravil na konečných 1:4. Vejmelka byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Clayton Keller, který přihrál na tři góly.
Naději na svou první nulu v sezoně držel dlouho i Dostál, který inkasoval až v 53. minutě střelou Šakira Muchamadullina z mezikruží. Hlavním strůjcem výhry Anaheimu byl zkušený obránce John Carlson, který vstřelil svůj první hattrick v soutěži.
Detroit vyhnal Vladaře na střídačku gólovou smrští v úvodu prostřední třetiny, ve které třemi trefami během pěti minut odskočil Philadelphii na 4:1. Red Wings vstřelili první tři branky v přesilové hře. Dylan Larkin se blýskl hattrickem a obránce Moritz Seider pěti body (1+4).
Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř 20 minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule. „Je to trochu hořkosladké. První zápas v NHL je pro mě velká událost, ale nevyhráli jsme,“ řekl Alscher.
Do sestavy se dostal při zraněních Setha Jonese a Dmitrije Kulikova společně s Ludvigem Janssonem. Oba na trenéra Floridy Paula Mauriceho udělali dojem.
„Příjemně překvapili. Mám z nich radost,“ řekl Maurice. „Marek dostal trochu více prostoru a nastupoval proti nejlepším hráčům soupeře. Několikrát podpořil útok, využíval svou výšku. Nevypadalo to, že by se bál něco vytvořit a nesnažil se hrát tak, aby neudělal chybu,“ chválil kouč Alschera.
Palát si připsal druhou asistenci u 23. gólu Matthewa Schaefera v ročníku. Jednička loňského draftu tím vyrovnala rekord NHL v počtu branek, které dali obránci ve své nováčkovské sezoně. Dělí se o něj s Brianem Leetchem, kterému se povedl stejný kousek na konci 80. let. Schaeferova trefa pomohla k vítězném debutu trenéra Petera DeBoera, který nahradil před pár dny na lavičce Islanders odvolaného Patricka Roye.
Po čtyřech letech si play-off zahraje Pittsburgh, který si postup definitivně zajistil výhrou 5:2 na ledě New Jersey.
Výsledky NHL
NY Islanders – Toronto 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky: 3. Schenn, 5. Pageau, 30. Schaefer (Palát), 37. Heineman, 51. C. Ritchie – 6. Lorentz, 22. Cowan, 55. Rielly. Střely na branku: 44:16. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. C. Ritchie, 2. DeAngelo, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Buffalo – Columbus 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Branky: 48. a 54. Doan, 13. Krebs, 54. Quinn, 57. Dahlin. Střely na branku: 24:37. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Doan, 3. Krebs (všichni Buffalo).
Montreal – Tampa Bay 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 27. Caufield, 59. Slafkovský – 59. Raddysh. Střely na branku: 21:18. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval jednu branku z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 94,4 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský, 3. Suzuki (všichni Montreal).
Ottawa – Florida 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Branky: 17. a 58. Zetterlund, 7. Batherson, 44. Zub, 52. Giroux – 55. J. Boqvist. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17 483. Hvězdy zápasu: 1. Zetterlund, 2. Chabot, 3. Sanderson (všichni Ottawa).
Detroit – Philadelphia 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Branky: 22., 25. a 52. Larkin, 3. DeBrincat, 21. Seider, 48. P. Kane – 14. Dvorak, 30. Martone, 59. Glendening. Střely na branku: 22:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 24:56 minuty, inkasoval čtyři branky z osmi střel a úspěšnost zásahů měl 50 procent. Diváci: 18 197. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Seider, 3. P. Kane (všichni Detroit).
New Jersey – Pittsburgh 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Branky: 30. Cotter, 36. J. Hughes – 5. Rust, 32. Novak, 32. Činachov, 47. Malkin, 58. E. Karlsson. Střely na branku: 21:30. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Činachov, 2. Malkin, 3. Crosby (všichni Pittsburgh).
St. Louis – Winnipeg 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Branky: 5. Holloway, 53. Parayko – 10. Iafallo, 35. Morrissey, 36. J. Toews. Střely na branku: 22:34. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Holloway (St. Louis), 3. J. Toews (Winnipeg).
Chicago – Carolina 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Branky: 11. a 47. Frondell – 18. a 25. Stankoven, 35. a 53. Jankowski, 1. Walker, 46. Miller, 49. Hall. Střely na branku: 25:22. Diváci: 18 039. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Carrier (oba Carolina), 3. Frondell (Chicago).
Dallas – Minnesota 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Branky: 5. Johnston, 29. Blackwell, 37. C. Hughes, 45. Rantanen, 51. J. Robertson – 20. a 27. Kaprizov, 14. Q. Hughes, 40. Hartman. Střely na branku: 20:31. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Blackwell (Dallas), 2. Kaprizov (Minnesota), 3. J. Robertson (Dallas).
Colorado – Calgary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 19. Landeskog (Nečas), 36. Nečas, 60. MacKinnon (Nečas) – 58. Gross. Střely na branku: 41:29. Diváci: 18 146. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Blackwood, 3. MacKinnon (všichni Colorado).
Utah – Nashville 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 15. Yamamoto, 26. Schmaltz, 44. Crouse, 47. Guenther - 51. Haula. Střely na branku: 27:30. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval jednu branku z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 96,7 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Vejmelka, 3. Schmaltz (všichni Utah).
Anaheim – San Jose 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Branky: 7., 51. a 55. Carlson, 3. L. Carlsson, 26. Killorn, 58. Vatrano - 53. Muchamadullin. Střely na branku: 30:19. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jednu branku z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta. Diváci: 16 628. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. L. Carlsson, 3. Sennecke (všichni Anaheim).
Seattle – Vegas 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0)
Branky: 47. a rozhodující sam. nájezd Catton, 38. McCann, 50. McMann – 11. a 21. Stone (na druhou Hertl), 42. Howden. Střely na branku: 33:34. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Catton (Seattle), 2. Stone (Vegas), 3. Dunn (Seattle).
Los Angeles – Vancouver 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branky: 2. a 40. Kempe, 16. Armia, 50. Moore – 15. M. Pettersson. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. A. Forsberg, 3. Panarin (všichni Los Angeles).