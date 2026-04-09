Patnáctým hattrickem v kariéře a celkově pěti body zazářil v NHL útočník Connor McDavid. Kapitán Edmontonu řídil výhru Oilers 5:2 na ledě San Jose. Buffalo dál usiluje o divizní titul i triumf ve Východní konferenci, Sabres porazili New York Rangers 5:3.
Sabres skvěle vstoupili do zápasu a po devíti minutách vedli 2:0, domácí Rangers ale průběh utkání dokázali otočit. Dvěma góly k tomu přispěl druhý nejproduktivnější hráč týmu Alexis Lafreniere.
Třetí dvacetiminutovka už zase patřila hostům. Ti dvěma slepenými góly Alexe Tucha a Jasona Zuckera otočili skóre na svou stranu a v závěru zásluhou dvacetiletého Bensona potvrdili svou čtvrtou výhru z posledních šesti zápasů.
Český útočník Jaroslav Chmelař v dresu newyorského týmu nebodoval. Rangers i proto zůstávají na chvostu Východní konference. Buffalo je druhé, dva body za vedoucí Carolinou.
V Atlantické divizi Sabres vedou o dva body před Montrealem a Tampou Bay a dál živí naději, že půjdou do play-off z překvapivého prvního místa. „Je to těsný souboj, ale věříme, že ho zvládneme. Děláme všechno proto, abychom naše vedení stále navyšovali. Nahánějí nás dva výborné týmy, my proto chceme přidat pár výher a jít do play-off z co nejlepší pozice,“ řekl Tuch, jenž se pod výhru v New Yorku podepsal důležitým gólem na 3:3.
Trenér Sabres Lindy Ruff ale boj o první místo zbytečně nepřeceňuje. „Od prosince jsme stále v nějakém těsném souboji. Nejprve jsme bojovali o pozici zaručující play-off, poté jsme bojovali o co nejlepší výchozí postavení a nakonec bojujeme o výhru v divizi. Máme proti sobě dva velmi silné soupeře, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl.
McDavid potřinácté v kariéře v NHL zaznamenal pět bodů v jednom zápase a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče aktuální sezony. Se 133 body prožívá druhý nejlepší ročník v kariéře a v čele kanadského bodování má na druhého Nikitu Kučerova z Tampy Bay aktuálně šestibodový náskok.
Na ledě San Jose se hvězdný Kanaďan blýskl hattrickem a dvěma nahrávkami a dovedl Edmonton k šesté výhře z posledních osmi zápasů. Dvěma body se pod vítězství podepsal také nejproduktivnější obránce ligy Evan Bouchard.
Šestadvacetiletý kanadský bek vylepšil svou bilanci na 91 bodů a stal se teprve druhým obráncem v klubové historii, který překonal hranici 90 bodů. Navázal na ikonického Paula Coffeyho, kterému se to povedlo hned čtyřikrát.
Prohra San Jose výrazně zkomplikovala boj o play-off. Pět zápasů před koncem Sharks z desátého místa ztrácejí na osmý Nashville tři body, stejně jako deváté Los Angeles ale mají zápas k dobru. Teoretickou naději na postup do vyřazovacích bojů stále drží Washington po výhře 4:0 nad Torontem.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Rangers – Buffalo 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Branky: 20. a 23. Lafreniere, 35. Fox – 9. a 59. Benson, 5. McLeod, 46. Tuch, 48. Zucker. Střely na branku: 20:27. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. McLeod (oba Buffalo), 3. Lafreniere (NY Rangers).
Toronto – Washington 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 14. D. Strome, 21. R. Leonard, 23. Fehérváry, 57. C. Hutson. Střely na branku: 21:20. Diváci: 18 640. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. D. Storme, 3. Feherváry (všichni Washington).
San Jose – Edmonton 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Branky: 5. Celebrini, 25. Sherwood – 7., 26. a 35. McDavid, 19. Podkolzin, 24. Roslovic. Střely na branku: 14:26. Diváci: 15 683. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Bouchard, 3. Roslovic (všichni Edmonton).