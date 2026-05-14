Hokejovou dvacítku přebírá Tomajko, Nedvěd povede osmnáctku

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který doposud vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, jenž naposledy trénoval pražskou Spartu.
Podle původních plánů měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámeném odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k áčku.
Hokejový svaz zároveň s předstihem oznámil, že Nedvěd se po roce u týmu do 18 let posune ke dvacítce.
„Chceme, aby na sebe jednotlivé reprezentační výběry dobře navazovaly a aby mezi sebou realizační týmy jednotlivých kategorií úzce spolupracovaly,“ uvedl prezident ČSLH Alois Hadamczik.
Juniory společně s Tomajkem povedou asistenti Zdeněk Kutlák a Jakub Venc, osmnáctku s Nedvědem asistent Patrik Martinec. Hlavním trenérem týmu do 17 let bude Tomáš Andrys, šestnáctku povede Marek Melenovský.