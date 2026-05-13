Bukač dovedl hokejisty ke dvěma světovým titulům, nyní má v Praze svoji ulici

Luděk Bukač se v roli hlavního trenéra postaral o poslední československý a první český hokejový triumf na světovém šampionátu. Na jeho odkaz nyní upozorňuje i ulice nového rezidenčního areálu, který leží symbolicky nedaleko O2 areny v Praze.
V roce 1985 zářili na ledě v Praze Rusnák, Lála, Šejba, Růžička nebo Králík a z lavičky je vedl náročný, ale férový kouč, který tehdy jako málokdo dokázal skloubit hokejovou vědu s praxí. „Otec byl vždycky nesmírně důsledný a pracovitý a to mužstvo v roce 85 na to mistrovství domácí dlouhodobě připravoval. To bylo skvěle připravené mužstvo, charakterově a po všech stránkách,“ vzpomínal jeho syn, Luděk Bukač mladší.
Jeho otec se tehdy postaral o poslední československý titul. Zároveň o jedenáct let později přidal i první český. Ve Vídni prošli jeho svěřenci celým šampionátem s lehkostí, když po cestě do finále ztratili pouze jeden bod. V duelu o zlato pak 5. května 1996 porazili silnou Kanadu, když rozhodující gól vstřelil 19 sekund před koncem Martin Procházka.
Nyní jeho odkaz ponese stejnojmenná ulice v Praze-Vysočanech. „Luděk Bukač tím, že hrál za Spartu, logicky pracoval v ČKD, které se tady vlastně nacházelo. Takže jsme hrozně rádi, že tady po takové významné osobnosti máme ulici,“ prozradil člen místopisné komise Rady hlavního města Prahy, Adam Vážanský.
Slavný trenér předával své zkušenosti také synovi. A i díky němu tak žije jeho odkaz dál v současném hokeji. Luděk Bukač mladší rozvíjel talent několika hráčů, kteří budou za pár dní reprezentovat na turnaji ve Švýcarsku. „K nám jezdil třeba Lukáš Sedlák nebo David Tomášek, což jsou vlastně dneska klíčoví hráči. Mám na to dobré vzpomínky a budu se dívat, jak se bude klukům dařit,“ přiznal.
