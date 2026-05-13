Češi pilovali přesilovky a hru v oslabení, rýsuje se složení speciálních formací

Národní tým má za sebou druhý trénink ve Fribourgu, kde v pátek nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Stejně jako v úterý po příletu z Prahy ho absolvovali ještě v tréninkové hale, jeho náplní bylo vedle jiného pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Ve čtvrtek už si hráči osahají led v hlavní aréně s devítitisícovou kapacitou. Přímé přenosy všech utkání MS nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Výběr kouče Radima Rulíka strávil na ledě znovu lehce přes hodinu a trénoval ve stejném složení jako během úterního večera.
Na programu byly také přesilovky a oslabení. V jedné přesilovkové formaci byli bek Filip Hronek s útočníky Romanem Červenkou, Davidem Tomáškem, Lukášem Sedlákem a Matyášem Melovským, druhou vytvořili obránce Tomáš Cibulka a forvardi Martin Kaut, Matěj Blümel, Daniel Voženílek a Dominik Kubalík.
Na oslabení na sebe přivykají v jedné čtveřici zadáci Libor Hájek s Michalem Kempným a útočníci Jiří Černoch s Ondřejem Beránkem, druhé kvarteto tvoří beci Marek Alscher s Jiřím Ticháčkem a doplňují je útočník Jakub Flek a Jaroslav Chmelař – vedle sebe jsou tak postavou nejmenší a nejvyšší hráč současného mužstva.
„Naše úlohy ale nejsou až tak odlišné, já mohu každopádně využívat svoji výšku, Flíček je zase brutálně rychlý. A myslím, že jsme si v tom rozuměli. Kdyby nás trenéři takhle nechali, věřím, že bychom se dostali i k nějakým únikům, byla by to určitě výzva. Vím, že kdybych dostal puk při oslabení, on tam bude někde nastartovaný, takže bych ho určitě hledal,“ poznamenal Chmelař.
Zvyknout si širší kluziště
Podobně jako další hráči ze zámoří čím dál lépe přivyká širokému kluzišti. „Větší hřiště je určitě znát, je tam více prostoru, ale zároveň si myslím, že taktika týmů je taková, aby soupeř toho prostoru moc neměl. Mám za to, že tam ale je prostor hrát s pukem, dávat si nahrávky a dostat se nějakým způsobem do brány. Z rohu je branka určitě dál, ale myslím, že si na to zvykneme a budeme s tím pracovat,“ ujistil Chmelař.
Hráči už netrpělivě vyhlížejí ostrý start šampionátu. „Už na nás dýchla atmosféra mistrovství světa, natěšení je obrovské,“ uvedl gólman Dominik Pavlát. „Zatím je vše super, zázemí je v pohodě, ale těším se, ať už se hraje. Příprava je dlouhá. Ať už se začne hrát a vše se naplno rozběhne,“ přál si Hronek.
Se zázemím panuje spokojenost
Ve čtvrtek bude národní tým vstupu do turnaje blíž. Nejenže ukrojí další den čekání, ale také si poprvé zatrénuje v hlavní hale, která je hned vedle tréninkové. „Strašně se tam těším, ještě jsem se tam nebyl ani podívat, možná teď po tréninku,“ plánoval Chmelař.
„Máme tady každopádně vše, co jsme potřebovali, hala je super, kabina, posilovna... Jsme spokojení,“ dodal útočník newyorských Rangers.
Brankářská tajenka nedoluštěna
Tajemstvím zůstává post brankářské jedničky, nebo alespoň jméno gólmana z tria Pavlát, Petr Kváča, Josef Kořenář, který bude v zahajovací sestavě v pátek při prvním utkání proti Dánsku (20:20).
„Zatím nic nevíme, budou mítinky s trenéry, kde se asi dozvíme víc. Jdeme den po dni, tak to bude celý turnaj. Máme ale jako gólmani skvělou partu, děláme si ze sebe srandu, je mezi námi zdravá rivalita. A já si to užívám,“ řekl Pavlát.
Ve Fribourgu odehrají Češi celou základní skupinu. Po duelu s Dány narazí postupně na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu. Druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu, MS skončí v neděli 31. května.
Složení formací při středečním tréninku
Složení formací při středečním tréninku
Kořenář, Pavlát, Kváča – Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík, Mandát.