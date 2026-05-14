Hokejisté otestovali hlavní halu. Soupisku i gólmanskou jedničku trenéři tají

Poprvé od příletu se čeští hokejisté dostali také na led BCF Areny, v níž odehrají všech sedm zápasů základní skupiny B mistrovství světa. Prvním soupeřem českého týmu bude v pátek reprezentace Dánska, trenéři však s oznámením finální nominace stále otálí. V tajnosti drží i jméno brankáře, který by měl šampionát zahajovat.
„Jsme rádi, že už to začíná a takové to čekání už skončí. Na rozpoložení týmu je vidět, že se hráči těší. Je to vidět i při tréninku, že jsou svižné, má to drajv a energii. Věřím, že jsme dobře připravení,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Zatímco v úterý a ve středu byl národní tým v tréninkové hale, den před startem šampionátu už si vyzkoušel prostředí hlavní arény se strmými tribunami a více než devítitisícovou kapacitou, která je domovem týmu Fribourg-Gottéron.
„Tréninková hala je řekněme hodně vymrzlá, jestli to můžeme takhle říct. Tady je čerstvý led, ještě nebyl optimální, zajížděli jsme ho poté, co se dělaly nové reklamy, ale pro všechny je to stejné. Jinak zázemí fajn, to prostředí bude dobré,“ uvedl Kalous.
Do arény se muselo vtěsnat osm mužstev. Český tým je i proto ve dvou menších kabinách, k dispozici má jedinou toaletu. „Věřím, že to nějak zvládneme,“ hlásil s úsměvem Kalous. „Jinak je to normální zázemí na zimáku, myslím, že už těch zkušeností máme tolik, že nás tohle nerozhodí. Člověk už to ani nevnímá,“ dodal.
„Loni v Dánsku jsme kabiny ani neměli, tam byly kóje s plachtami. Tady jsou dvě menší kabiny, máme je rozdělené. Gólmani jsou na jedné straně s mladými kluky, zbytek je ve druhé šatně. Ale to k tomu patří, jak je spousta týmů na jednom místě,“ uvedl gólman Josef Kořenář.
Pro brankáře to při tréninku nebylo úplně snadné, neboť ochozy jsou v černé barvě. „Puk se ztrácel, když na tribunách nikdo nebyl a jsou tu černé sedačky. Ale doufám, že na zápasy přijdou lidi a bude to lepší,“ věřil Kořenář.
„Kluziště je velké, ale je to krásná hala, moc hezká. Jen jak je to velké, tak je to i náročné na bruslení, ale všichni to budou mít stejné, na to se nemůžeme určitě vymlouvat,“ prohlásil útočník Matyáš Melovský.
Finální soupiska ještě není známa
Zatím není jisté, s kolika hráči na soupisce vstoupí Češi do turnaje. „Večer si na to sedneme a uděláme si finální rozhodnutí, co se týče pátečního utkání. Uvidíme, zda tam nebudou ještě nějaké změny v sestavě, ale věřím, že nikoliv, že jsme připravení,“ řekl Kalous.
Tajemství prozatím halí i nasazení gólmanů. „Máme plán na dva nebo tři zápasy, uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Kluci už to vědí, plán znají, jsou na to připravení. Teď se soustředíme hlavně na zítřek, abychom vstup do turnaje zvládli,“ konstatoval trenér brankářů Ondřej Pavelec.
Beze změn v porovnání se středečním tréninkem zůstalo složení speciálních formací na přesilovky a oslabení. V elitní řadě pro početní výhody jsou bek Filip Hronek s útočníky Romanem Červenkou, Davidem Tomáškem, Lukášem Sedlákem a Matyášem Melovským, druhou pětici tvoří obránce Tomáš Cibulka a forvardi Martin Kaut, Matěj Blümel, Daniel Voženílek a Dominik Kubalík.
V první formaci pro oslabení jsou zadáci Libor Hájek s Michalem Kempným a útočníci Jiří Černoch s Ondřejem Beránkem, druhé kvarteto tvoří beci Marek Alscher s Jiřím Ticháčkem a doplňují je útočník Jakub Flek a Jaroslav Chmelař
Ve Fribourgu odehrají Češi celou základní skupinu. Po duelu s Dány narazí postupně na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu. Druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu, MS skončí v neděli 31. května.