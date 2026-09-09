Nový ročník Maxa ligy odstartoval překvapivým výsledkem, když poslední mistr Dukla Jihlava přetlačila Frýdek-Místek 4:3 až v prodloužení, přestože v polovině utkání vedla 3:1. Výhru vystřelil v nastavení Jan Strejček po dvaceti sekundách.
První liga přichystala v nové sezoně několik změn a novinek, to nejdůležitější prodiskutovali hosté v pořadu Buly start živě:
Novinky a změny v Maxa lize
Související články
Jihlava bude útočit na titulový hattrick, mistr bude mít delší volno před baráží
9. 9. 2026
Hokej bez červené: Narovná zkrácení termínové listiny první ligy podmínky baráže o extraligu?
8. 9. 2026
Maxa liga začne pořadem Buly start živě. ČT sport a ČT sport Plus nabídnou přenos z každého kola
3. 9. 2026
Třebíč pokřtila otevření zrekonstruovaného stadionu exhibicí, domácí porazili mistry z Prahy
8. 8. 2026