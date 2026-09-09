Hokej

AKTUALIZUJEMEJihlavě nevyšel start sezony podle představ, obhájce titulu se trápil s Frýdkem-Místkem

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9. 9. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČT sport

Nový ročník Maxa ligy odstartoval překvapivým výsledkem, když poslední mistr Dukla Jihlava přetlačila Frýdek-Místek 4:3 až v prodloužení, přestože v polovině utkání vedla 3:1. Výhru vystřelil v nastavení Jan Strejček po dvaceti sekundách.

První liga přichystala v nové sezoně několik změn a novinek, to nejdůležitější prodiskutovali hosté v pořadu Buly start živě:

Novinky a změny v Maxa lize

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