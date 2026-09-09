Jihlava bude útočit na titulový hattrick, mistr bude mít delší volno před baráží

Nová sezona Maxa ligy je tady. Prvoligové kluby se dohodly na zkrácení termínové listiny, díky níž získá vítěz finále více času na přípravu před baráží o extraligu. Hlavním favoritem bude ambiciózní Jihlava, která může přidat třetí triumf v řadě. Od 12:35 můžete na ČT sport a ČT sport Plus sledovat záznam utkání Kanada – ČSSR z Kanadského poháru 1976, pořad Buly start živě k nové hokejové sezoně začíná v 15 hodin a přímý přenos utkání 1. kola Dukla Jihlava – Frýdek-Místek si nalaďte od 17:30.
„Vyhrát by byl ideální scénář,“ řekl trenér Jihlavy Viktor Ujčík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Role hlavního favorita a s tím spojeného tlaku se nebojí. „Kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět hrát pod tlakem. V sezoně je vždy nějaká sinusoida výkonnosti, někdy to jde lépe a někdy hůře. Důležité je ale nepanikařit a nezačít o sobě pochybovat. Jít si po své cestě,“ uvedl čtyřiapadesátiletý kouč Dukly, která touží po návratu do extraligy.
Bývalý armádní klub se chystá na oslavy jubilejní 70. sezony v historii. „Bylo by tak skvělé, kdyby se nám podařilo postoupit (do extraligy). Víme ale, co to obnáší. Zůstáváme nohama na zemi,“ řekl Ujčík, pod jehož vedením Jihlava v baráži již třikrát neuspěla. Naposledy letos prohrála 1:4 na zápasy s Litvínovem.
Další týmy oficiálně útok na postup před sezonou nevyhlásily. Vsetín, Zlín, Kolín nebo Slavia se chtějí pohybovat v popředí tabulky. Valaši by stejně jako Pražané chtěli o extraligu bojovat v dalších letech.
Utkání Maxa ligy na ČT sport
Utkání Maxa ligy na ČT sport
• komentátoři Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal
• noví experti České televize Jan Srdínko (6x mistr extraligy, bývalý trenér a manažer Slavie, Vsetína, Zlína) a Marek Černošek (2x mistr extraligy, 891 utkání v ELH)
• redaktorky/reportérky Klára Grapová, Viktorie Semrádová a Markéta Pernická
„Cílem je navázat na loňskou základní část a pohybovat se v horní třetině tabulky. Velice důležité pro nás bude, abychom v následném play-off udělali minimálně o jeden, ale lépe o více kroků než v minulé sezoně,“ řekl šéf Slavie Stanislav Tichý. V minulém ročníku Pražané ovládli základní část, ve čtvrtfinále ale prohráli se Zlínem 2:3 na zápasy.
Hlavní změnou herního systému první ligy je zkrácení termínové listiny základní části a úprava formátu play-off. Dlouhodobá soutěž skončí o osm dní dříve než v minulé sezoně, díky čemuž vítěz finále získá více času na přípravu před baráží o extraligu.
Program Buly start živě k Maxa lize
Program Buly start živě k Maxa lize
- 12:35 Kanada – ČSSR 0:1, Archiv Z, utkání Kanadského poháru 9. 9. 1976
- 15:00 zahájení hokejové sezony
- 17:30 TV utkání Jihlava – Frýdek-Místek
- 20:30 konec programu
Zatímco letos měla Jihlava po zisku titulu jen dva dny volna a poté hned nastoupila do prvního utkání prolínací soutěže proti Litvínovu, nový mistr bude mít pro souboj s extraligovým zástupcem minimálně deset a maximálně 17 dní dlouhou přestávku. Přímo do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy, celky na 5. až 12. místě čeká předkolo play-off na dva vítězné duely.
Další výraznou změnou je snížení počtu cizinců v klubu z šesti na tři. Velkou novinkou v pravidlech je zavedení takzvané trenérské výzvy na nedovolené bránění brankáři. Zajímavostí jsou také nové vizuální identity některých klubů – například Kolína a Vsetína.
Program vysílání středečních utkání Maxa ligy na ČT sport
Program vysílání středečních utkání Maxa ligy na ČT sport
- 9. 9., 17:30 Jihlava – Frýdek-Místek
- 16. 9., 17:30 Vsetín – Zlín
- 23. 9., 17:15 Třebíč – Jihlava
- 30. 9., 16:05 Tábor – Sokolov
- 7. 10., 17:15 Pardubice „B“ – Litoměřice
- 14. 10., 17:15 Slavia Praha – Tábor
- 21. 10., 17:15 Havířov – Sokolov
- 28. 10., 15:00 Chomutov – Litoměřice
- 11. 11., 17:15 Sokolov – Tábor
- 18. 11., 17:15 Zlín – Litoměřice
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