Hokej

Jihlava bude útočit na titulový hattrick, mistr bude mít delší volno před baráží

  • tor

před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK, Radiožurnál Sport

Nová sezona Maxa ligy je tady. Prvoligové kluby se dohodly na zkrácení termínové listiny, díky níž získá vítěz finále více času na přípravu před baráží o extraligu. Hlavním favoritem bude ambiciózní Jihlava, která může přidat třetí triumf v řadě. Od 12:35 můžete na ČT sport a ČT sport Plus sledovat záznam utkání Kanada – ČSSR z Kanadského poháru 1976, pořad Buly start živě k nové hokejové sezoně začíná v 15 hodin a přímý přenos utkání 1. kola Dukla Jihlava – Frýdek-Místek si nalaďte od 17:30.

„Vyhrát by byl ideální scénář,“ řekl trenér Jihlavy Viktor Ujčík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Role hlavního favorita a s tím spojeného tlaku se nebojí. „Kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět hrát pod tlakem. V sezoně je vždy nějaká sinusoida výkonnosti, někdy to jde lépe a někdy hůře. Důležité je ale nepanikařit a nezačít o sobě pochybovat. Jít si po své cestě,“ uvedl čtyřiapadesátiletý kouč Dukly, která touží po návratu do extraligy.

Bývalý armádní klub se chystá na oslavy jubilejní 70. sezony v historii. „Bylo by tak skvělé, kdyby se nám podařilo postoupit (do extraligy). Víme ale, co to obnáší. Zůstáváme nohama na zemi,“ řekl Ujčík, pod jehož vedením Jihlava v baráži již třikrát neuspěla. Naposledy letos prohrála 1:4 na zápasy s Litvínovem.

Další týmy oficiálně útok na postup před sezonou nevyhlásily. Vsetín, Zlín, Kolín nebo Slavia se chtějí pohybovat v popředí tabulky. Valaši by stejně jako Pražané chtěli o extraligu bojovat v dalších letech.

Utkání Maxa ligy na ČT sport

• komentátoři Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal

• noví experti České televize Jan Srdínko (6x mistr extraligy, bývalý trenér a manažer Slavie, Vsetína, Zlína) a Marek Černošek (2x mistr extraligy, 891 utkání v ELH)

• redaktorky/reportérky Klára Grapová, Viktorie Semrádová a Markéta Pernická

„Cílem je navázat na loňskou základní část a pohybovat se v horní třetině tabulky. Velice důležité pro nás bude, abychom v následném play-off udělali minimálně o jeden, ale lépe o více kroků než v minulé sezoně,“ řekl šéf Slavie Stanislav Tichý. V minulém ročníku Pražané ovládli základní část, ve čtvrtfinále ale prohráli se Zlínem 2:3 na zápasy.

Hlavní změnou herního systému první ligy je zkrácení termínové listiny základní části a úprava formátu play-off. Dlouhodobá soutěž skončí o osm dní dříve než v minulé sezoně, díky čemuž vítěz finále získá více času na přípravu před baráží o extraligu.

Program Buly start živě k Maxa lize

  • 12:35 Kanada – ČSSR 0:1, Archiv Z, utkání Kanadského poháru 9. 9. 1976
  • 15:00 zahájení hokejové sezony
  • 17:30 TV utkání Jihlava – Frýdek-Místek
  • 20:30 konec programu

Zatímco letos měla Jihlava po zisku titulu jen dva dny volna a poté hned nastoupila do prvního utkání prolínací soutěže proti Litvínovu, nový mistr bude mít pro souboj s extraligovým zástupcem minimálně deset a maximálně 17 dní dlouhou přestávku. Přímo do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy, celky na 5. až 12. místě čeká předkolo play-off na dva vítězné duely.

Další výraznou změnou je snížení počtu cizinců v klubu z šesti na tři. Velkou novinkou v pravidlech je zavedení takzvané trenérské výzvy na nedovolené bránění brankáři. Zajímavostí jsou také nové vizuální identity některých klubů – například Kolína a Vsetína.

Program vysílání středečních utkání Maxa ligy na ČT sport

  • 9. 9., 17:30 Jihlava – Frýdek-Místek
  • 16. 9., 17:30 Vsetín – Zlín
  • 23. 9., 17:15 Třebíč – Jihlava
  • 30. 9., 16:05 Tábor – Sokolov
  • 7. 10., 17:15 Pardubice „B“ – Litoměřice
  • 14. 10., 17:15 Slavia Praha – Tábor
  • 21. 10., 17:15 Havířov – Sokolov
  • 28. 10., 15:00 Chomutov – Litoměřice
  • 11. 11., 17:15 Sokolov – Tábor
  • 18. 11., 17:15 Zlín – Litoměřice

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