Maxa liga začne pořadem Buly start živě. ČT sport a ČT sport Plus nabídnou přenos z každého kola

Maxa liga startuje už ve středu a Česká televize opět nabídne bohatou porci přenosů a doprovodného programu. Každou středu na ČT sport bude první ligu prezentovat tým určený speciálně na Maxa duel. ČT sport Plus odvysílá přímý přenos z každého kola.
Utkání Maxa ligy na ČT sport
Utkání Maxa ligy na ČT sport
• komentátoři Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal
• noví experti České televize Jan Srdínko (6x mistr extraligy, bývalý trenér a manažer Slavie, Vsetína, Zlína) a Marek Černošek (2x mistr extraligy, 891 utkání v ELH)
• redaktorky/reportérky Klára Grapová, Viktorie Semrádová a Markéta Pernická
Součástí televizního utkání bude přestávkový program věnovaný klubům první ligy. V dalších kolech bude Česká televize vysílat vybraný zápas s vlastním komentářem na ČT sport Plus. Po každém kole budou k dispozici reportáže ze všech utkání kola v Maxa souhrnu.
Před 1. kolem ve středu 9. 9. bude program ČT sport vysílat speciální pořad Buly start živě v délce téměř 8 hodin. Podobný program věnovaný tentokrát extralize bude na ČT sport o týden později 16. 9. před utkáním Vsetín – Zlín.
Program Buly start živě k Maxa lize
Program Buly start živě k Maxa lize
- 12:35 Kanada – ČSSR 0:1, Archiv Z, utkání Kanadského poháru 9. 9. 1976
- 15:00 zahájení hokejové sezony
- 17:30 TV utkání Jihlava – Frýdek-Místek
- 20:30 konec programu
Vítěz první hokejové ligy bude mít více času připravit se na baráž
Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu. Prezident sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý na předsezonní tiskové konferenci zároveň uvedl, že jedná s hokejovým svazem a vedením extraligy o úpravě baráže. V ideálním případě by ale změna mohla přijít od sezony 2028/29.
„Jsme někde uprostřed jednání, takže zatím není nic, co bychom měli nebo chtěli prezentovat. Nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Musíme být ale realističtí a v této ani další sezoně se tak nestane. Náš cíl je stále stejný – přímý postup a sestup,“ řekl Tichý. Konkrétněji jednání nechtěl popisovat proto, aby nezhoršil pozici prvoligových klubů.
Extraligové kluby a jejich asociace přímý postup a sestup dlouhodobě většinově odmítají. První liga se pro nadcházející sezonu rozhodla upravit svůj program tak, aby vítěz získal více času na přípravu před baráží.
Zatímco letos měla Jihlava po triumfu ve finále první ligy jen tři dny volna, nyní bude mít vítěz minimálně deset dnů volna. A pokud by vyhrál finálovou sérii 4:0 na zápasy, bude to 16 dní. Více času získala první liga změnou formátu předkola play-off, které budou hrát týmy na 5. až 12. místě po základní části.
„Z našeho pohledu je to maximum, jak můžeme program upravit. Není přece možné, abychom končili finále play-off ve stejný den, kdy končí základní část extraligy. To bychom museli skončit základní část plus minus koncem ledna. V únoru bychom hráli play-off a na začátku března generovali vítěze. Takhle se Maxa liga hrát nedá, takhle se nedá hrát žádná hokejová soutěž, která chce mít nějaký kredit, jméno a sledovanost,“ prohlásil Tichý.
Maxa liga také snížila cizineckou kvótu pro utkání z šesti na tři. Rovněž došlo k prohození pravidla pro barvy dresů – doma se bude hrát ve světlé, venku pak v tmavé alternativě. Dořešila se i otázka trenérské výzvy.
„Její zavedení je jedním z konkrétních kroků, které tento posun dokládají. Věřím, že nový ročník přinese kvalitní hokej, silné příběhy i emoce na všech stadionech,“ uvedl ředitel ligy Pavel Setikovský.