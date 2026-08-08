Třebíč pokřtila otevření zrekonstruovaného stadionu exhibicí, domácí porazili mistry z Prahy

Horácká Slavia Třebíč se dočkala slavnostního otevření zrekonstruovaného stadionu v rámci exhibice, v níž domácí Bílé hvězdy zvítězily 8:7 nad výběrem Zlatých hvězd složeným mimo jiných z mistrů světa z roku 2024.
V exhibici, v níž se na jedné straně objevili odchovanci místního klubu a na straně druhé mistři světa z Prahy a další hvězdy, se radoval domácí výběr. Zlaté hvězdy vedly už 5:3, ale třebíčští zástupci duel obrátili.
Čerstvý držitel Zlaté hokejky Martin Nečas v dresu poražených skóroval třikrát, jednou se prosadil z trestného střílení. Vítězný gól zaznamenal Tomáš Bartejs. Gólman Utahu Mammoth Karel Vejmelka, ambasador akce, se předvedl na obou stranách. V brankovišti se ukázali také Lukáš Dostál z Anaheimu a bývalý fotbalový reprezentant Petr Čech, jenž v závěru udržel těsný náskok domácích.
Zimní stadion v Třebíči se rekonstruoval zhruba dva roky, opravy započaly v dubnu 2024, kolaudován byl na začátku letošního roku, ale slavnostní otevření nastalo až nyní. Zajímavostí zápasu byla přímá účast starosty Třebíče, neboť Pavel Pacal dohlížel na průběh utkání jako čárový rozhodčí.
„Změna je velká, rekonstrukce byla rozsáhlá, v podstatě zůstala jen konstrukce, víceméně všechno se vystavělo odznova. Myslím, že se to povedlo, a něco takového si třebíčský hokej hrozně zasloužil za to, jak se tady dlouhodobě pracuje s mládeží a celkově i s áčkem. Jsem hrozně rád, že se tady taková akce uspořádala a že toho můžu být součástí,“ hodnotil třebíčský rodák Vejmelka.
„Je nádherná. Musím říct, že se mi aréna strašně líbí. Je tady příjemný kotel a je to krásný zimní stadion,“ řekl jeden z odchovanců Pavel Kubiš, jenž v extralize patřil k oporám Zlína. „Když jsem přijel, tak mi spadla brada. Procházel jsem si to tady, vzpomínal jsem na své mládí, jak to tady vypadalo. A když mi kluci ukazovali, co tady všechno vzniklo – tělocvičny, střelnice, kabina, celé zázemí pro mládež – tak jsem nadšený. Myslím si, že by to měl být standard pro extraligové a ligové kluby,“ hodnotil bývalý reprezentant Ondřej Němec.
Přestavba si vyžádala více než půlmiliardovou investici a snížení kapacity hlediště na 2500 sedících diváků. Stadion, který je majetkem města, byl postaven už v roce 1959. V roce 1977 byl zastřešen, ovšem po několika dnech se střecha zřítila a neštěstí si tehdy vyžádalo dva lidské životy. Ke znovuotevření došlo až v roce 1980.
V regionu se staví také nová brněnská aréna, která by měla být hotová do konce roku a slavnostně otevřena na začátku příštího roku. Kometa chce odehrát první extraligový zápas v novém stánku proti Spartě 10. ledna.