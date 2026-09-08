Hokej bez červené: Narovná zkrácení termínové listiny první ligy podmínky baráže o extraligu?

Přestávkové období skončilo a start první ligy je za dveřmi. Maxa liga udělala před novou sezonou hlavní změnu, jejímž cílem je snížení handicapu v prolínací soutěži. Jaké novinky kromě zkrácení termínové listiny ještě nabízí? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také změnu vizuální identity vybraných klubů. V pořadí 192. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
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