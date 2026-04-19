Doma urveme oba zápasy, věří jihlavský gólman Beran

Po vypjatém prvoligovém finále jihlavští šampioni ztratili úvodní dva zápasy baráže o extraligu. Litvínov si výhodu domácího ledu pohlídal a na páteční výhru 3:2 v prodloužení navázal sobotním triumfem 3:1. Nyní se série přesune do Jihlavy, kde si naopak na vítězství a srovnání věří brankář Dukly Adam Beran.
„Je to náročné. Trošku nám asi ubyly síly. Teď hrajeme doma, tam bychom měli být o hodně silnější. I třetí třetina by mohla trošku určovat směr, že už jsme tlačili, takže jsme si trošku zvykli na rychlejší tempo. Věřím, že doma urveme oba zápasy,“ řekl Beran.
Litvínov se od konce základní části extraligy od 6. března připravoval na baráž 42 dní. Dukla za tu dobu sehrála 16 duelů prvoligového play-off. Beran přesto věří, že Jihlava má kvalitu, aby soupeře porazila. „Žádný nějaký větší rozdíl nevidím. Teda kromě první lajny. Ta je hodně nadstandardní asi i na extraligu. Jsou hodně nebezpeční,“ zmínil předloňského mistra Ondřeje Kašeho a jeho bratra Davida, kteří nastupují v útoku s Nicolasem Hlavou.
V sobotu dostal Beran dva dvouminutové tresty. V 7. minutě za podrážení a v polovině utkání za nesportovní chování. „Snažím se odvést maximum pro tým a hledám všechny cesty, které by nám dokázaly pomoct k vítězství. Vlastně v uvozovkách díky tomu druhému jsme měli přesilovku, že se nechali vyprovokovat zbytečně. Když jsme takhle daleko, nedáme vůbec nic zadarmo. Hrajeme osm měsíců pro to, abychom se dostali do této fáze,“ konstatoval.
Hodně jej mrzela páteční porážka v prodloužení. „To je velká škoda, série mohla být zajímavější. Dokud nedali gól na 2:2, tak se dá říct, že byli trošku i nervózní. Dalo se to na nich vidět,“ řekl.
Dukla podle něj neřekla poslední slovo. I přesto, že prvoligový tým čeká na výhru nad extraligovými rivaly už 16 zápasů. Naposledy uspěla právě Jihlava ve třetím duelu baráže v roce 2022 proti Kladnu doma a vyhrála 5:3. Rytíři ale sérii vyhráli (4:1). V další letech byly 4:0 série Kladna se Zlínem, Kladna se Vsetínem i Olomouce s Jihlavou. „Pro nás je tohle čtvrtá série play-off. Hrajeme teď dva měsíce každé dva tři dny. Prostě bojujeme, co to jde. Náš cíl je jasný – postup do extraligy,“ ujistil.
Čelí pokusům soupeře, aby jej rozhodil. „Já jsem zvyklý z play-off. Myslím si, že to není nic hrozného,“ usmíval se Beran. V sobotu se zlobil při úvodní brance Nicolase Hlavy v přesilové hře. „Já jsem si myslel, že jsem puk držel a že mi ho vysekli, ale na kameře jsem ho neviděl, takže nechci něco tvrdit. Nedokážu posoudit,“ podotkl.
Emotivně vyjel k sudímu. „Emoce k hokeji patří. Bez těch to hrát nejde. Myslím si, že to je v rámci nějakých mezí. Ale bylo těžké emoce držet na určité lidi,“ podotkl Beran, jenž v pátek nechtěl do brankoviště v reklamní pauze pustit úklid ledu. Od sudích ale dostal pokyn, že musí.
„To už začalo loni ve Vsetíně a nevidím důvod, aby mi museli uklízet brankoviště. Ať si to klidně urolbujou okolo brankoviště. Že hráči Litvínova řeknou rozhodčím, že mi to musí uklidit, no tak to museli uklidit. Já je prostě nechci pustit do svého prostoru. Celý rok to nikdo neřeší, tak nevím proč najednou teď. Prý si musím prostě stoupnout vedle,“ popsal.
V komerční přestávce je zvyklý stát v brankovišti a neví, kde jinde by měl být. „Jestli si mám jít stoupnout do rohu? Nechci po minulých zkušenostech z play-off, co se trošku stalo ve Vsetíně, že tam udělali díry, tak si brankoviště snažím hlídat přede všemi. Mně prostě vyhovuje chytání, když se tam sníh neuklízí,“ dodal.