Litvínov si oddechl. Jihlavu udolal v prodloužení prvního barážového duelu

Litvínov odstartoval baráž o extraligu proti Jihlavě vítězně. Na Zimním stadionu Ivana Hlinky domácí rozhodli v prodloužení, v 70. minutě propadla střela Ondřeje Baláže od modré čáry, která stanovila skóre 3:2 pro Vervu.
Dukla vedla po trefě lotyšského beka Patrikse Ozolse. Ve druhé části rychlou a svižnou střelou po chybě jihlavské obrany srovnala domácí opora David Kaše. Na 2:1 pro hosty zase upravil hostující Lukáš Lhoták. Až ve třetí třetině zařídil favoritovi prodloužení Kevin Czuczman.
Baráž o hokejovou extraligu – 1. zápas:
HC Verva Litvínov – HC Dukla Jihlava 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 24. D. Kaše, 53. Czuczman (O. Kaše), 70. O. Baláž – 20. Ozols (Dlapa, T. Jáchym), 35. Lhoták (Michnáč). Rozhodčí: Barek, Hribik – Lhotský, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5944 (vyprodáno).
Litvínov: Čajan – Moravčík, Šenkeřík, Polášek, O. Baláž, Czuczman, Schmiemann, Gajdoš – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa – Pištěk, Gut, Hännikäinen – Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Petr.
Jihlava: A. Beran – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač, D. Krenželok – Michnáč, E. Kulda, Lhoták – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Čachotský – Pořízek, T. Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.